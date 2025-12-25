聖誕節｜佳寶全場8折人頭湧湧　街坊棄百佳惠康　學者讚一箭雙鵰

本港超市長期由兩大集團壟斷，京東佳寶超市平安夜（24日）宣布推出「聖誕大促銷」，由今日（25日）聖誕節至周六（27日），全線門店全場貨品八折出售。雖然大批港人已北上或到海外旅遊，但葵芳佳寶超市今午仍然人頭湧湧，不少街坊大讚貨品便宜，認為佳寶較具吸引力。「百佳惠康係齊啲，但我未必需要，都係睇邊度平就去邊度。」



經濟學者李兆波分析指，港人聖誕北上熱潮下，街市及超市生意必受影響，惟新鮮食材的保鮮期不長，佳寶推優惠則可確保「貨如輪轉」，同時能培養忠實顧客，可謂是一箭雙鵰的招數。但他認為百佳及惠康擁有先天優勢，相信龍頭地位難以動搖。



京東佳寶食品超級市場12月25日聖誕節起一連三日推出全場照單八折。北角春秧街店分店下午初段人頭湧湧。(廖雁雄攝）

京東佳寶食品超級市場12月25日聖誕節起一連三日推出全場照單八折。北角春秧街店分店下午初段人頭湧湧。(廖雁雄攝）

京東佳寶食品超級市場12月25日聖誕節起一連三日推出全場照單八折。北角春秧街店分店下午付款需排隊。(廖雁雄攝）

京東平安夜宣布佳寶聖誕假全線八折優惠3日

佳寶超市自今年中被內地電商平台收購後，採取進取的攻勢。京東平安夜（24日）宣布，為承接「雙11」的消費熱潮，推出「聖誕大促銷」為港人帶來節日驚喜。由今日（25日）聖誕節至周六（27日），全線佳寶門店全場逾千款商品均八折出售，涵蓋食材及日用品，包括京東自家品牌的七鮮卷紙、花生油及水餃等。

京東佳寶食品超級市場12月25日聖誕節起一連三日推出全場八折。葵芳佳寶分店下午人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

京東佳寶食品超級市場12月25日聖誕節起一連三日推出全場八折。葵芳佳寶分店下午人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

港人聖誕北上潮無礙葵芳佳寶分店人頭湧湧

雖然聖誕節大批港人北上或到海外旅遊，不選擇留港過節，但葵芳佳寶超市今午4時依然人頭湧湧，店外玻璃幕牆貼滿宣傳海報，喇叭也不斷大聲播放「聖誕節全場貨品八折」，吸引不少街坊進店買餸，大部份在選購蔬菜或凍肉等食材。

不少街坊進店買餸，大部份在選購蔬菜或凍肉等食材。（歐陽德浩攝）

街坊買6個橙4個火龍果埋單36元 讚非常便宜

記者在場所見，大部份街坊都理性消費，並未因佳寶超市八折優惠大量「掃貨」。其中熟客李太居住在葵芳，每日都會路過佳寶超市，她考慮到家中仍有不少存糧，今日只購買6個香橙及4個火龍果，埋單只需36元，大讚非常便宜。

李太今日只購買6個香橙及4個火龍果，埋單只需36元，大讚非常便宜。（歐陽德浩攝）

街坊顧客：人流較平日高 升斗市民只考慮性價比

李太表示，觀察到現場人流較平日高，收銀處需排隊約5至10分鐘，估計部份街坊特地到店購物。她認為內地企業進軍香港已是大勢所趨，未來將霸佔市場，惟作為升斗市民只考慮性價比，除非業主願意減租分擔本地商戶的經營壓力，否則他們的生存空間難免受到影響。

佳寶啲貨品比較適合我，百佳惠康係齊啲，但我未必需要，都係睇邊度平就去邊度。 佳寶超市熟客李太

有街坊購買3.12磅的羊肉粒，只花103元。（歐陽德浩攝）

市民指百佳及惠康定價較高 歡迎佳寶續推優惠

熟客馬先生則購買冬菇、凍肉、香米及花生油等食用品，埋單花約240元，準備今晚製作豐盛的聖誕大餐。他表示百佳及惠康的定價較高，歡迎佳寶超市繼續推出八折優惠，強調市場法則為適者生存。

另有街坊花103元便獲得3.12磅羊肉粒，同樣認為佳寶的定價低於百佳及惠康，期望佳寶來年繼續推出優惠活動。

京東佳寶食品超級市場12月25日聖誕節起一連三日推出全場照單八折。柴灣華太大廈分店下午初段人頭湧湧。（廖雁雄攝）

京東佳寶食品超級市場12月25日聖誕節起一連三日推出全場照單八折。柴灣華太大廈分店下午初段冰櫃內部份貨架貨物減少。（廖雁雄攝）

學者︰港人北上導致街市及超市生意受衝擊

經濟學者李兆波表示，今午曾到粉嶺聯和墟街市買餸，人流稀少，估計因大批市民趁假期北上旅遊，或選擇到餐廳吃聖誕大餐所致。他相信本地超市的生意也難免受到衝擊，佳寶超市因而減價促銷。

都幾慘，個個市民都北上旅遊，個街市好淒涼。 經濟學者李兆波

經濟學者李兆波指，佳寶超市推出八折優惠則可確保「貨如輪轉」，同時吸引留港市民到店消費，慢慢培養成忠實顧客，可謂是一箭雙鵰的招數。（資料圖片）

佳寶推八折優惠一箭雙鵰︰確保貨如輪轉、培養忠實顧客

李兆波進一步分析指，由於新鮮食材的保鮮期不長，佳寶超市推出八折優惠則可確保「貨如輪轉」，同時吸引留港市民到店消費，慢慢培養成忠實顧客，可謂是一箭雙鵰的招數。

百佳及惠康擁先天優勢 龍頭地位難動搖

那麼百佳及惠康會否被佳寶超市奪取生意？他則認為兩大集團擁有先天優勢，店舖地理位置方便，相信龍頭地位難以動搖。「香港乜都貴，微信同支付寶最初都好多優惠，但都捱唔到好耐。」