渣馬｜陳茂波鄧炳強參加領袖盃 霍啟剛：積極與田總研分兩日辦賽
撰文：林遠航
出版：更新：
【馬拉松／渣打馬拉松／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，除了全馬、半馬、十公里賽外，由政商界人士參與的領袖盃亦在灣仔運動場起步，參加者包括財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂、立法會議員霍啟剛與太太郭晶晶等。
領袖盃全程兩公里，由灣仔運動場跑至維園終點，早上7時15分起步，有40名政商界人士參與。其餘參賽跑手亦包括特首辨主任葉文娟、行政會議成員陳清霞、蘭桂坊集團主席盛智文等。
最終賽事由警務處行動處處長呂錦豪以7分17秒率先衝線奪冠，緊隨其後的麥肯錫中國區總裁倪以理以7分25秒衝線，而警務處副處長（行動）葉雲龍則以8分12秒衝線。
田總早前表示，有計劃未來分兩日舉行馬拉松，以應付歷年創新高的報名人數。賽後霍啟剛指，若有更多人參與，對跑手而言機會更多，希望主辦單位積極考慮。他又指，若賽期延長，可能代表參賽人士在港逗留時間也會長一點，作為議員，會積極與田總和社會各界商討，「希望將盛事越做越大」。
盛智文亦指，世界各地現時很多人都在運動和跑步，香港馬拉松已成為世界主要賽事之一，分兩日可吸引馬拉松愛好者參與。
