濕地公園紅葉打卡者眾　學生影畢業照讚似身處加拿大　有秋季氣息

香港踏入紅葉季，濕地公園「演替之路」的落羽杉轉紅，吸引不少市民前往觀賞並打卡。公園於早上10時開放入場，有約半百位市民提早到達等候，預備搶先一睹紅葉風采，並避開人潮。

大專畢業生拍畢業照 提前一日視察 早到避人流

有四位學生專程來拍攝畢業照。就讀將軍澳明愛白英奇專業學校、社會科學系的李同學表示，昨日有一位同學來視察環境，認為不錯，故大家約定早些到場，避開下午4、5點時段的人潮。她解釋，因其畢業袍披肩本身帶有綠色，希望在濕地或近郊拍攝，而濕地公園屬較為代表性地方，加上四位同學居住屯門，前往較為方便。她續指，打卡體驗有種身處「加拿大」，感受到自然及秋季的氣息。

荃灣居民：幾寧靜嘅感覺 嗰倒影好靚

有荃灣居民專程來濕地公園的紅葉打卡點。羅先生表示：「幾寧靜嘅感覺，幾舒適，嗰倒影好靚。」朋友李小姐則表示，見到「Threads洗晒版，所以都要特登早啲嚟，晏啲會完全影唔到相。」

他們由荃灣到公園需花一小時。李小姐指，之前曾去粉嶺流水響打卡，但覺得濕地公園的紅葉較流水響更美，因為景觀較闊，而流水響雖然能直接走進去紅葉林中，但「捐窿捐罅嗰位都比較窄，要影得靚嘅位比較窄。」

一家四口來打卡的黃小姐表示，今日專程來看紅葉，她指並非第一次來濕地公園，但今次是第一次在這裡拍攝紅葉。她續指，從社交平台Instagram短影片（Reels）得知這個打卡點，發現在晴朗天氣下拍攝很美，故深受吸引。她表示，早上日照較美，加上要避開人潮，故選擇一早到現場。