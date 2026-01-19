渣打馬拉松2026｜霍啟剛倡分兩日可宣傳北都　學者冀成十大馬拉松

渣打馬拉松2026昨日（18日）舉行，田徑總會指將成立特別小組，研究賽道設計，希望擴大賽事規模。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛認為，田總可考慮延長賽事時間或分兩日舉行，例如其中一日在市中心內進行，另一日可考慮在北部都會區舉辦，宣傳香港郊野的景象。



浸會大學運動及健康科學系教授劉永松則指，香港馬拉松應宣傳香港的城市特色，爭取加入世界馬拉松大滿貫城市，成為「第十大馬拉松」。他舉例，香港賽道的3條隧道被稱為「魔鬼賽道」，可藉此作宣傳，吸引更多國際化選手參賽，帶來明星效應。



1月18日，渣打馬拉松舉行。立法會議員霍啟剛與太太郭晶晶完成賽事。（葉志明攝）

霍啟剛：分兩日比賽 其中一日可於北都

霍啟剛表示，香港渣馬報名人數屢創新高，為了配合政府的盛事經濟政策，值得探討增加參賽人數，不少跑手亦會在港過夜，有助本港酒店和旅遊業。他建議田總考慮延長賽事時間，或分兩日舉行賽事，舉例其中一日可在市中心內進行，另一日或可在北部進行，向世界宣傳香港郊野的景象。

鄭泳舜指，委員會將會與田總商討，未來如何改善賽事。（夏家朗攝）

鄭泳舜：周六可辦十公里和半馬 周日全馬

大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜指，委員會將會與田總商討，未來如何改善賽事。他亦建議分兩日舉行賽事，例如星期六舉行10公里和半馬賽事，將起點和重點設於啟德體育園，賽道途徑海濱及市區，並加設更多不同年齡組別，至於星期日則主要舉辦全馬賽事。

浸大體育、運動及健康學系教授劉永松表示，香港賽道以3條隧道為特色，可藉此作宣傳，吸引更多國際化選手參賽，帶來明星效應。（資料圖片/歐嘉樂攝）

學者冀爭取成為世界馬拉松大滿貫城市

浸會大學運動及健康科學系教授劉永松則指，香港馬拉松應同時提升質和量，除了提升跑手民歌，亦應打造特色，爭取成為世界馬拉松大滿貫城市，繼悉尼及上海等的「第十大馬拉松」。他舉例香港賽道可以以3條隧道為特色，藉此作宣傳，吸引更多國際化選手參賽，帶來明星效應。

他又指，現時世界七大馬拉松之一的波士頓馬拉松，要求跑手必須符合指定參賽資格。他認為香港亦可設立兩組馬拉松賽事，包括一組供專業跑手參加的國際馬拉松，以及一組供業餘跑手參加的個人最佳紀錄馬拉松。