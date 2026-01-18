渣馬2026｜多間大學師生參賽展體育精神　浸大800人參與創新高

一年一度的渣打馬拉松今（18日） 舉行，除一眾專業跑手參與外，多間大學亦派出選手參賽，展現體育精神。八間資助大學當中，城大約600人組成「城大馬拉松團隊」參賽，浸大馬拉松隊派出逾800名教職員、學生及校友參與，人數為歷屆之冠；而教大數百名師生、精英運動員及校友組成的「教大香港馬拉松跑手隊」亦有參與今年渣馬。理大參與的人數則最多，管理層、學生、教職員、校友及其親友等約3,000人參與。



城大約600人組成「城大馬拉松團隊」，於1月18日參與「渣打香港馬拉松2026」。（城市大學提供）

城大馬拉松團隊600人出戰渣馬 180人挑戰全馬

城市大學表示，約600人組成「城大馬拉松團隊」，參與今日的渣打馬拉松。其中，約180人挑戰全馬、約180人參加半馬，另逾220人出戰10公里賽事。城大跑手來自不同崗位，從管理層到師生及校友，皆積極投入比賽。多位校董會成員及大學管理層亦親身上陣參與10公里賽事，與師生校友並肩作賽。另外，部分城大跑手與特殊教育學生組隊作賽，彰顯大學推動多元共融的理念。

浸大憑傑出表現勇奪大會首次舉辦的「大專挑戰盃」季軍。(浸大提供)

浸大馬拉松隊800人參賽 教大數百人出戰 理大3,000人參與

浸大馬拉松隊派出超過800名教職員、學生及校友參與渣馬，人數創歷屆之最。浸大同時競逐大會首次舉辦的「大專挑戰盃」，憑傑出表現勇奪季軍。浸大校長衞炳江更身體力行，出戰大專挑戰盃。另外，大批師生、校友及支持者聚集多個應援點為跑手打氣。

浸大校董會暨諮議會主席黃英豪博士、浸大校長衞炳江教授聯同其他管理層成員，與浸大跑手在維多利亞公園手球場合照。(浸大提供)

教大校長李子建教授（前排右三）率領管理層、教職員及學生到場為健兒打氣。（教大圖片）

+ 3

教育大學數百名教大師生、精英運動員及校友組成「教大香港馬拉松跑手隊」參與渣馬。教大校長李子建率領管理層、教職員及學生到場為健兒打氣。此外，理大校方齊集管理層、學生、教職員、校友及其親友等約3,000人，一同參與渣馬。理大校長滕錦光與多名大學管理層到場支持，為參賽健兒打氣。

都大打氣團成員在沿途多個打氣點為跑手打氣，展現都大人的團結精神。（都大提供）

+ 1

都大表示，都大健跑隊超過160名運動健兒，今日首度參與渣打馬拉松。都大健跑隊由學生、教職員及校友組成，為爭取佳績做了不少賽前準備。同時，由近百名都大師生及校友組成的打氣團，分布於賽道沿途多個打氣點，齊聲為都大跑手吶喊打氣，現場氣氛熱烈。

另外，恒大指，大學今年組織逾120名學生、教職員及校友跑手，參與馬拉松。恒大常務暨學術及研究副校長莫家豪、副校長（教學及學生體驗）符可瑩、副校長（機構發展）陳天恩、協理副校長（校園發展服務）楊如虹等管理層親臨賽場，為健兒們加油打氣。