渣馬2026｜植潔鈴與東區區議員落場　驚喜贏「全城參與大獎」冠軍

【馬拉松／渣打馬拉松／渣馬路線】渣打馬拉松今日（18日）舉行，有7.4萬人參賽，包括新任民建聯港島東立法會議員植潔鈴及新界西南郭芙蓉。本身是東區區議員的植潔鈴，是「東區區議會代表隊」一員。她說，參加議會工作往往需要耐性與專注，跑步教會她按住節奏、不急於求成，一步一步向前。最終，一行人跑上頒獎台，驚喜贏「全城參與大獎」冠軍。



1月18日，新任民建聯港島東立法會議員植潔鈴與新民黨東區區議員郭浩景等人，參與渣打馬拉松。（植潔鈴FB）

植潔鈴與新民黨東區區議員郭浩景等人，參與渣打馬拉松。天未光便出發，她說渣馬的吸引力，不只在於規模，而是由清晨起跑一刻開始，把跑手、義工與沿途為大家打氣的市民連成一線。

她說起跑槍聲一響，城市慢慢甦醒，沿途市民的加油聲、義工遞水的身影，把賽道變成一條流動的風景線，將體育精神自然帶進社區，也為香港注入一份真實而具溫度的活力，形容在賽道上互相打氣、並肩而跑，將跑步變成一種社區同行的體驗。

跑步不只是鍛煉身體，更是一種磨練心志的過程。議會工作往往需要耐性與專注，而跑步教會我按住節奏、不急於求成，一步一步向前。 植潔鈴

植潔鈴指，平日工作再忙，都會抽時間到港島北海濱跑步，當作難得的「me time」，在海風與燈影之間整理思路 ，更重要的考慮就是「keep fit」。不少外地跑手會與家人朋友同行，有人落場比賽，有人沿途打氣，跑後再行街食飯、留港多玩一兩天。

只要相關配套能夠配合得宜，賽事所帶來的人流，便有條件轉化為實際的過夜、餐飲及本地消費。 植潔鈴

植潔鈴期望賽事落幕之後，留下的不只是回憶與熱鬧，更能為社區與城市帶來實在而持續的改變。

1月18日，新任民建聯新界西南立法會議員郭芙蓉參與渣打馬拉松。（郭芙蓉FB）

郭芙蓉與葵青區議員落場跑10K

民建聯新界西南立法會議員郭芙蓉也有落場跑渣馬，本身是葵青區議員的她，與其他區議員及葵青民政事務專員梁乘龍完成10公里賽事。她說要以行動支持香港盛事經濟、體育經濟發展。

長跑講求堅持和團隊精神，這份運動精神亦會帶入議會工作，繼續為社區體育發展和市民健康全力衝刺向前。Gogogo 郭芙蓉