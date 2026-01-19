樂華南邨涉謀殺虐畜案提堂　健碩被告稱遭警襲擊　求往醫院治療

樂華南邨一單位去年底發現一名女子及3狗1貓屍體，女死者28歲非裔男友疑與案有關，他潛逃內地後日前落網並被押返香港。他被控謀殺、虐畜及盜竊罪，案件今（19日）於觀塘裁判法院提堂，控方申請將案件押後至4月13日，以待警方進一步調查，獲署理主任裁判官鍾明新批准，被告沒有保釋申請，還押候訊。



被告身型高大健碩，在庭上表現平靜。其代表律師表示，被告聲稱在錄影會面時被警方襲擊，希望出庭後往醫院治療，要求法庭記錄在案。



被告浩賢（JASON Oscar Egbe)身型高大健碩。(資料圖片)

除涉謀殺虐畜另涉偷女事主iPhone

被告浩賢（JASON Oscar Egbe，28歲，無業）被控1項謀殺罪、1項盜竊罪及1項虐畜罪。控罪指他於2025年12月29日，在香港九龍秀茂坪樂華南邨喜華樓B3503室謀殺女子譚伊雯(35歲)，以及偷竊一部銀色APPLE iPhone 17 Pro Max，而上述物品為譚伊雯的財產；以及於同時同地，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致三隻狗及一隻貓受到任何不必要的痛苦。

案件編號：KTCC104/2026