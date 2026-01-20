男教師涉摸男學生下體兼互相手淫受審　事主稱兩人超越師生關係

中學電腦科男教師涉邀約15歲男學生到其家中，要對方戴上眼罩，再用手摸其大腿及下體，又拍打其臀部，要求雙方互相手淫等。當男生未能勃起時，男教師又追問：「點解你起唔到？」男教師今（20日）在區域法院否認3項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪受審。庭上播放事主X的錄影會面，他形容和被告的關係「唔正常」，超越一般的朋友和師生關係。惟被告認為X付出不夠，因此X「用呢種方式，希望段關係唔好破裂」。



被告L.Y.T 被控3項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」，指他於2024年9月到10月間，在新界大埔某單位，三度向16歲以下的兒童，即男童X作出猥褻行為。

事主X在母親追問下 稱遭學校一名老師侵犯

控方開案陳詞指，在2024年9至10月間，被告曾三次對男童X 作出猥褻行為 。X在案發時15歲，平時居於兒童之家，週末可以回家居住，惟家舍未有確認他是否有回家。而被告為事主就讀學校的教師，任教電腦科。

開案陳詞續指，X的母親Y因察覺他疲倦及情緒低落，於是向他追問，X遂透露遭學校一名老師侵犯，觸及下體，惟當時X在哭泣，所以Y未有再追問。

X指和被告關係越界 非一般的師生或朋友

控方庭上播放X的錄影會面時，他指被告是其學校的I.T教師，形容二人間「有糾紛」，又稱「唔係好知我哋嘅關係，應該係唔正常，佢認為我付出得唔夠多，所以用呢種方式，希望段關係唔好破裂，希望可以安撫佢嘅情緒。」X認為，二人的關係越界，非一般的師生或朋友。

X續指，在2024年9月某星期五，被告邀請他到其家中吃飯，當時他沒有預想到會被侵犯。其後被告以「同你玩」為由，要求他戴上眼罩、搔他癢及摸他大腿。X認為，當時被告已有性興奮，並伸手摸X的下體及拍打臀部。

X指遭侵犯時無法勃起 被告問：點解你起唔到？

X稱，當時感恐懼，事件由被告主導，他全程被矇眼，其後被告幫他脫下褲子及手淫，他當時感到不適，私處無法勃起。被告於是追問他：「點解你起唔到？」X僅解釋指他不習慣，其後便去洗澡。

X憶述，當時感慌張及不知所措，因為當時他在被告家中，「唔知佢下一步想點」，又形容「成個性器官都被佢揸緊」、「我完全無興趣」。

案件編號：DCCC559/2025