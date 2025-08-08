教師涉非禮兩少女　Y指被告曾言食飽要造愛　辯方稱只是不很傳統

39歲中學男教師涉非禮兩名17歲少女案今（8日）續。另一女事主Y今供稱，被告曾傳送安全套照片給她稱第二件半價，又試過在她與另一名女事主X面前自言自語說：「知唔知食飽飯要做乜？梗係要上床做愛啦。」Y認為以被告身份，不應向她作出如此的事。她後來與事主X談及，才發現兩人均曾遭被告摸大腿，兩人進一步討論被告發給她們的訊息，覺得「怪怪地」，懷疑被告有心觸摸，決定告知社工。惟辯方指被告只是個不很傳統的人，Y不同意。



被告劉湛基（39歲，教師）被控1項普通襲擊及4項非禮罪，指他於2022年12月30日在某中學襲擊女子X；及在2023年4月某日非禮女子Y，及於5月18日非禮女子X和兩度非禮Y。法庭就本案頒下匿名令，任何人不得披露事主與被告的關係、案發地點等可辨認事主身份的資訊。

被告劉湛基在粉嶺法院受審。（資料圖片）

被告自言自語說食飽要造愛

Y憶述在12月30日的事指，被告與她和X在事發地點見面，被告忽然自問自答：「知唔知食飽飯要做乜？梗係要上床造愛啦」，Y無視被告結束話題。Y又提到，被告問他人取得Y的電話號碼，平時通訊會呼叫她「BB」和「寶貝」，Y直言不喜歡被人這樣叫，但被告照叫。

曾向Y發送安全套照片稱第2件半價

Y在庭上確認她與被告的通訊記錄，Y指被告曾發送安全套照片稱「第2件半價」，Y回話「點樣啊，又狗吠」，被告回答：「安全要緊」，Y敷衍被告說：「 你快啲買完返屋企啦，你啲女等緊你。」Y稱被告的話令她感到很尷尬，認為以被告的身份，不應該向她發這些照片，她只想結束話題。

指被告拍大腿後說寶貝起身啦

Y續講述2023年4月，有次她伏在書桌上，被告在她旁邊坐下，並用手拍她的大腿約2下，然後說：「寶貝起身啦。」Y即稱：「唔好再掂我，唔好再叫我寶貝。」

Y覺被人用4手指掃膝頭

同年5月18日，被告為她和X補習，被告坐他們旁邊。Y突然感覺到有人踢她小腿，之後被人用4隻手指由小腿掃上膝頭，維持數秒。Y原以為X摸她，X否認。Y遂向被告說：「你隻腳踢到我。」惟被告只輕佻地回答：「係咩？sorry.」

與X商討訊息後覺怪怪地

Y稱她與X離開後，兩人傾談下發現兩人均遭被告摸大腿。數天後，兩人再討論被告發送給她們的訊息，認為「怪怪地」，質疑被告有心觸摸，因此將事件告知社工。

辯方指被告是個不很傳統的人

辯方盤問時指，被告不是很傳統的人，常與他人打成一片，亦曾叫男生「寶貝」，Y不同意。辯方又指，Y與被告討論買聖誕禮物時，Y曾打趣說：「買狗兜。」Y同意相關對話。

指被告摸過不止一次或搞亂了細節

辯方就4月事件指出，被告當時只是碰Y的肩膀，Y否認。辯方展示Y錄取的證人供詞指，Y曾說被告拍她肩膀。Y稱事隔多年她沒有印象。對於辯方指Y描述被告用哪隻手摸她時有出入，Y稱被告不止一次摸過她，因此她搞亂了。

案件編號：FLCC 399/2025