迪士尼樂園門票︱1.24起港人2人或以上入場門票75折　附訂票方法

踏入馬年，香港迪士尼推出多項慶祝活動，包括由1月24日至5月3日，兩人或以上同遊可享正價1日門票75折優惠，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券；二人同遊可節省高達470元，不過需提前3日預訂。



1月24日至5月3日，兩人或以上同遊可享香港迪士尼正價1日門票75折優惠。（香港迪士尼提供）

香港迪士尼公布推出「奇妙年年」馬年新春慶祝活動，1月30日至3月1日園內將設有農曆新年佈置，小鎮廣場中央的米奇紅燈籠以《反斗奇兵》的小馬紅心為設計主題景。高飛會扮成財神，連同米奇等換上賀年服飾，於美國小鎮大街與入場市民合照，Duffy與好友亦會換上新年打扮。

小鎮廣場中央的米奇紅燈籠以《反斗奇兵》的小馬紅心為設計主題景。（香港迪士尼提供）

Duffy與好友會換上新年打扮。（香港迪士尼提供）

高飛會扮成財神。（香港迪士尼提供）

大年初一 起入園賓客可獲利市一封

於大年初一 （2月17日）起入園的賓客，將獲贈小馬紅心馬年利市一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，送完即止。

香港迪士尼亦推出「2026米奇幸運賞」，新春活動期間於樂園商店或官網内單筆消費滿488元或以上，並購買至少一件迪士尼農曆新年主題商品，即可參加幸運賞抽獎，有機會獲得樂園酒店國賓廳套房住宿、奇妙處處通白金會籍、周大福999.9足金吊墜。

訂門票75折須至少2人同行及提前3日預訂

園方公布，香港居民可專享「快樂同遊」門票預訂優惠，由1月24日至5月3日，兩人或以上同遊可享正價一日門票75折優惠，並獲額外餐飲及商品折扣優惠券；二人同遊可節省高達港幣470元，門票需提前3日預訂。