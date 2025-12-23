香港迪士尼延續佳節送暖 捐贈逾萬件玩具及探訪學生
撰文：蕭通
聖誕前夕，香港迪士尼樂園度假區今年再度呼應華特迪士尼公司的全球計劃「Disney Ultimate Toy Drive」，舉辦「分享禮物.分享愛」節日玩具捐贈活動，透過35間本地非牟利機構及公立醫院等，捐出逾15,000份迪士尼主題玩具。香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添、史迪仔與迪士尼義工隊。一起悉心為患病兒童和有需要的小朋友準備禮物。
親善大使偕義工隊訪兩校
另外，在這個充滿傳統節日氣氛的月份，香港迪士尼樂園度假區親善大使珮芷善、謝承恩、黃卓琳及樂家怡，連同香港迪士尼義工隊走訪學校，為有需要的小朋友，送上溫暖的祝福與關懷。他們分別走訪匡智紹邦晨輝學校、沙田公立學校，為合共超過300名學生、老師、家長舉辦節日活動。笑聲、擁抱與魔法洋溢每個角落，讓學童感受不一樣的節日魔法。
其中，探訪匡智紹邦晨輝學校為「大使學堂-認識SEN小朋友」計劃一部分，希望協助有特殊教育需要的兒童積極投入社區，促進共融環境。迪士尼義工隊為匡智紹邦晨輝學校80名學生及家長帶來歌舞、魔術及雜技等精彩表演，更設有多個互動攤位，把樂園的正能量帶入校園。
推限量版20周年黑膠唱片慈善義賣
此外，為慶祝20周年，度假區推出全新限量版香港迪士尼樂園20周年慶典紀念黑膠唱片作慈善義賣。所得收益將不扣除任何成本，全數撥捐「願望成真基金」，支持重病兒童實現願望。螢光紫色的黑膠唱片配以立體城堡造型，收錄多首20周年原創樂曲及經典旋律。
