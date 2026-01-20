驗車不合格即會被吊銷車輛牌照　測試中心：車主費用增或出現爭拗

由1月19日(昨日)起，車主到指定車輛測試中心驗車時，如被發現車輪有超過一枚螺絲鬆開、漏油、車陣裂或斷等13項缺點之一，運輸署監察組確認後，會暫時吊銷車輛牌照，即有關車輛不准再在路上行駛，即要召拖車送往車房維修。



指定車輛測試中心之一的森那美汽車服務有限公司的高級經理林先生指，現時拖車費約700元，運輸署覆驗貴用585元，兩筆支出較以前測試中心覆驗收180元，多出1,100元，費用增多，中心擔心或會令檢驗結果出現很多爭拗，增大壓力。



位於青衣的運輸署車輛檢驗綜合大樓。（政府新聞處圖片）

指定車輛測試中心如發現車輛出現13種指明故障情況之一，運輸署會禁止有關車輛在路上駕駛。（網上圖片）

不合格車輛須召拖車拖走 測試中心指等拖車時間會造成阻礙

車主以往到指定車輛測試中心驗車時被驗出不合格，車主可將車輛駛離中心，再前往車房維修。但新規定下，車輛牌照會被即時吊銷，不能再駕駛在路面行駛，車主需召拖車拖走，送往車房維修。

指定車輛測試中心之一的森那美汽車服務有限公司的高級經理林先生指，新措施令不合格車輛需由拖車拖走，但拖車到場也需要半小時至一小時，不合格車輛便會阻礙測試中心。

車主費用增1100元 檢驗中心擔心對結果出現爭拗

以往不合格車輛可在同一中心重新檢驗，作價180元；現在則須到青衣的運輸署車輛檢驗綜合大樓，由驗車主任覆驗，通過才可解除禁令，重發車輛牌照，車主需支付覆驗費用585元。

林先生指，連同約700元的拖車費，車主開支會大增超過1,000元，約1,100元。不合格成本高了這麼多，或會令檢驗結果出現很多爭拗，測試中心壓力會大了。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

專家：堵塞安全漏洞同時帶來不便

汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，以往車輛檢驗若不合格，運輸署人員會勸喻車主不要駕駛該車輛，但不會沒收行車證。他形容新措施堵塞了不合格車輛仍可在路上行走的漏洞，但同時亦會對車主帶來不便，不但在複檢完成前也不能駕駛車輛，在運輸署車輛檢驗綜合大樓複檢亦需要排期。