運輸署：平行進口車驗車轉網上預約排期　額外驗車名額改電子抽籤

運輸署表示，為配合政府服務全面電子化的政策，將優化平行進口車輛驗車配額派籌的安排。下周一（19日）起，車輛檢驗綜合大樓將會取消現場預約排期的安排，所有驗車名額撥入網上預約排期。1月26日起，平行進口車輛每個工作日10個額外驗車名額將會改為電子抽籤，首次抽籤將於下周三（21日）上午接受申請。



運輸署表示，由1月19日開始，運輸署車輛檢驗綜合大樓將會取消現場預約排期的安排，並將所有驗車名額撥入網上預約排期，即每個工作日提供約40個預約名額。申請人或其代理人必須登入指定網站，並以先到先得方式預約，其他所有安排不變。

1月26日開始，平行進口車輛每個工作日10個額外驗車名額將會改為電子抽籤，首次抽籤將於1月21日上午接受申請，並於同日下午公佈结果。中籤申請人可揀選緊隨下星期的指定檢驗名額。

成功申請人須按獲發的抽籤號碼，於1月22日指定時間到運輸署車輛檢驗綜合大樓選擇驗車預約期。所有額外檢驗名額，會於每星期統一發放；詳請稍後公佈。