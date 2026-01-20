恒基The Henderson在際房地產大獎獲「世界最佳物業」創香港紀錄

恒基地產中環新地標商業項目The Henderson由國際知名札哈．哈蒂建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，恒地今（20日）公布，在剛於英國倫敦舉行的「國際房地產大獎」（International Property Awards）中，The Henderson摘下三個獎項，包括「World’s Best Property （世界最佳物業）」，為首個獲頒這個大奬的香港項目，恒地認為再次彰顯集團在全球房地產業界的領先地位及影響力。



恒基地產The Henderson由國際知名札哈．哈蒂建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計。（恒基地產提供圖片）

恒基地產The Henderson在英國倫敦舉行的「國際房地產大獎」中摘下三個獎項，包括「World’s Best Property （世界最佳物業）。（恒基地產提供圖片）

恒基地產在上周五（16日）宣佈慶祝成立50周年時，公布The Henderson出租率創新高達九成。

恒地今公布，The Henderson在「國際房地產大獎」獲得三個獎項，是該大獎創立至今，唯一一個獲頒發「World’s Best Property」大奬的香港項目，而恒基地產亦是首個本地發展商獲得此殊榮。The Henderson亦獲得「Best International Commercial High Rise Development（最佳國際商業高層發展）」，以及「Best Commercial High Rise Development Asia Pacific（最佳商業高層發展 - 亞太區）」兩個獎項。

恒地表示，今屆共有3,000 個來自全球五個區域，包括歐洲、亞太地區、中東、美洲和非洲的項目爭奪殊榮。「國際房地產大獎」為全球地產界的重要奬項之一，於1993年創立，旨在表揚全球在建築設計、地產開發、室內設計、行銷等領域有卓越表現的頂尖企業與項目，評選涵蓋設計、品質、服務、創新和永續性等範疇。