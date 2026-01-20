六合彩結果｜頭奬彩金4000萬　多達5注中　7個攪出號碼有得對

六合彩連續多期頭獎無人中，馬會估計今晚（20日）頭獎10元一注獨中，可得4,000萬元。投注晚上9時15分截止，總投注額為84,630,978元。今晚又再出現易中組合，1、4、6、9號一同攪出，馬會公布，今晚有5注中頭獎（四注10元一注及兩注5元一注），每10元一注派彩不足800萬元；而三獎多達424.5注中，派彩只有最低保證的19,200。



今晚攪出號碼為：1、4、6、9、44、46，特別號碼為：27

由於不少人會揀選1至10號連號，一旦攪出這十個號，往往出現皆大歡喜結果，而今晚攪出1、4、6、9號。

馬會公布，今晚有5注中頭獎，每10元一注派彩7,948,200元；中獎注數共有六注，即四注10元一注及兩注5元一注，5元一注的幸運兒只得一半獎金，即3,974,100元。二獎有5.5注中，每10元一注派彩465,810元。

三獎更多達424.5注中，每10元一注派彩19,200元，即三獎保證派彩下限。派彩40元的七獎，多達有174,574.8注中。

今晚攪出的1、4、6、9號屬中上熱門號，累計搞出次數依次為488、481、483及475次，而44、46和特別號碼為27出現次數，依次為464、456及456次。

2002年7月4日至2026年1月20日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至1月20日晚攪珠，49個號碼中，仍只有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現513次；排第二是509次的49號；排第三位是506次的24號；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出497次及494次。

五大冷門號碼：19、41、23、25、43

最冷門號碼以19號攪出433次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出442次的23號及25號；43號以攪出446次排尾五。

