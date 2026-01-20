宏福苑大火｜居房協2屋苑災民業主2.1起需交租　每月2281至6294元

大埔宏福苑的災民目前分布在不同暫時住所，如房協提供的單位。政府於去年12月18日宣布，向宏福苑業主提供每年15萬元租津，為期兩年。目前居於過渡屋或房協單位的業主因領取補助而需繳交租金，由2月1日起需繳付租金。



根據房協通告，由2月1日起，宏福苑業主須繳付與租金相若的「居住證費用」及差餉。以香港仔漁映樓為例，居住證費用介乎2,281元至4,947元；洪水橋樂翹樓1座的居住證費用則介乎2,940元至6,294元。



香港仔漁映樓。

漁映樓「居住證費用」：

大型單位（5-6人）：4,947元加差餉

中型單位（3-4人）：3,426元加差餉

小型單位（1-2人）：2,281元加差餉

暢通易達單位（1-2人）：2,592元加差餉



洪水橋樂翹樓1座。（房協提供）

樂翹樓1座「居住證費用」：

大型單位（5-6人）：6,294元加差餉

中型單位（3-4人）：4,687元加差餉

小型單位（1-2人）：2,940元加差餉

暢通易達單位（1-2人）：3,230元加差餉



政府於去年12月18日宣布兩項支援宏福苑災民的措施，第一是向受影響業主發放每年15萬元的租金補助，及一次性5萬元搬遷補助；第二是向租戶發放一次性5萬元搬遷補助。

▼2025年12月3日 宏福苑宏志閣居民獲准回家取回重要物品▼



目前居於過渡屋或房協單位的業主因領取補助而需繳交租金。根據房協通告，業主在領取租金補助後仍可於房協單位居住一段較長時間，但由2月1日起須繳付與租金相若的「居住證費用」及差餉。

以香港仔漁映樓為例，居住證費用介乎2,281元至4,947元；洪水橋樂翹樓1座的居住證費用則介乎2,940元至6,294元，較原租金低800元至約1,600元。

租戶可免交租金至5月31日 不合資格者續住須遷出單位

而租戶可免交租金至5月31日，但如希望在該日後繼續在單位居住，則須符合過渡性房屋的一般入住資格，並於3月31日前提出申請。合資格租戶須與房協簽相關協議，並於6月1日起開始繳付居住證費用及差餉。不合資格租戶則須於5月31日或之前遷出單位。

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼

