肯尼亞反貪機構領導人員到訪廉署考察　胡英明：雙方取得良好成果

肯尼亞道德和反腐敗委員會主要領導官員到訪香港廉政公署並完成三日考察(8月12日至14日)。廉政公署今日（15日）表示，會面期間雙方深入交流反貪策略，了解香港國際廉政學院的培訓經驗，並磋商在非洲合辦區域性反貪培訓課程，推動國際反貪合作。



廉政專員胡英明(右)與肯尼亞道德和反腐敗委員會專員Colonel (Rtd) Alfred Mshimba會面。（廉政公署圖片）

廉政專員胡英明日前與肯尼亞道德和反腐敗委員會專員Colonel (Rtd) Alfred Mshimba率領的六人高層人員代表團舉行雙邊會議，分享廉署50年來三管齊下反貪策略的成果和香港肅貪倡廉工作的最新資訊。雙方亦在國際反貪局聯合會框架下，商討推動國際合作與聯繫工作。

胡英明表示，肯尼亞道德和反腐敗委員會是國際反貪局聯合會的執行委員會委員，多年來積極參與廉署培訓課程。他指是次會晤雙方在反貪實務交流取得良好成果，進一步鞏固聯合會內的合作與聯繫；香港國際廉政學院和肯尼亞反貪培訓學院National Integrity Academy (NIAca)並深入交流成功經驗，有助提升肯尼亞當地公私營機構人員的反貪能力，以及香港國際廉政學院制定未來多元化培訓策略。

廉署與肯尼亞道德和反腐敗委員會舉行雙邊會議，商討加強國際反貪局聯合會層面的合作。（廉政公署圖片）

廉署：磋商明年合辦區域性反貪培訓課程

廉署與肯尼亞道德和反腐敗委員會在會面後達成共識，雙方同意進一步擴大香港國際廉政學院與NIAca的合作範圍，攜手加強在專業人才培訓和廉政制度研究等領域的合作。此外，雙方亦磋商明年合辦區域性反貪培訓課程，共同促進肯尼亞和非洲地區的廉政建設與發展。

肯尼亞道德和反腐敗委員會參觀廉署的展覽廳。（廉政公署圖片）

廉署表示，肯尼亞代表團在三天考察交流期間，針對不同的反貪實務議題，包括公職人員貪污投訴、私營機構貪污個案、採購工序防貪策略、社區倡廉教育和宣傳方式、香港國際廉政學院運作與方針以及促進國際聯繫和發展方面，與廉署人員交流心得和工作經驗。

代表團亦參觀各項廉署設施，包括參觀執行處設施以了解香港反貪執法工作；亦參觀廉署展覽廳，體驗全新公眾教育策略和科技與創新宣傳概念的應用；代表團亦到廉署分區辦事處，親身了解廉署紮根地區的倡廉教育和接觸市民的工作。

廉署人員為肯尼亞道德和反腐敗委員會分享香港國際廉政學院的策略和國際合作經驗。（廉政公署圖片）