國際反貪局聯合會主席胡英明首出席反腐會議　籲反貪機構加強合作

廉政專員胡英明本周以國際反貪局聯合會主席身份，率領廉政公署人員首次出席在南非舉行的二十國集團(G20)反腐敗工作小組會議，呼籲各國反貪機構加強溝通與合作，共建廉潔的世界。會議有逾20個司法管轄區超過100個反貪及執法機構代表參與。



胡英明於二十國集團反腐敗工作小組會議發言，呼籲各國反貪機構加強溝通與合作，共建廉潔的世界。（廉政公署提供圖片)

廉署表示，胡英明周一(27日)起出席南非G20反腐敗工作小組會議。他以聯合會主席身份發言，分享聯合會的工作和成就——聯合會去年聯同廉政公署合辦廉政公署第八屆國際會議及聯合會第11次年會，匯聚逾500名來自近60個司法管轄區的180個反貪及執法機構代表參與；加強與不同國際組織的夥伴合作，以更有效地應對挑戰；持續加強全球反貪持份者的線上聯繫，自今年4月起，為來自世界各地的逾2,000名參加者舉辦線上研討會。

胡英明表示，是次參與會議與各國反貪機構代表深入交流，成果豐碩，不僅體現國際社會對廉署及聯合會工作的高度肯定，更為日後的反貪協作創造重要契機。

廉政專員胡英明（左）與身兼聯合會副主席的南非特別調查局首長Andy JL Mothibi會面。（廉政公署提供圖片)

會議期間，胡英明亦分別與聯合國毒品和犯罪問題辦公室和巴西、意大利和南非的反貪機構官員進行會談，探討未來合作及培訓等議題。

胡英明和廉署人員今日(29日)轉往約翰內斯堡，稍後將拜訪中國駐南非特命全權大使吳鵬，分享廉署的反貪工作和了解當地社會經濟發展。