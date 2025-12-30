風車草劇團落選康文署場地伙伴計劃　羅淑佩：非不再租出場地

康文署昨（30日）公布第六輪「場地伙伴計劃」名單，16個藝團獲選，較上一輪計劃少6個。其中自計劃首輪入選、作為葵青劇院17年場地伙伴的「風車草劇團」，今次未獲選。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（30日）在商台節目《在晴朗的一天出發》回應指，雖然藝團落選，但不代表康文署不會租出場地。



「風車草劇團」的《Di-Dar・Comeback》劇照（資料圖片／風車草劇團FB/攝影：Carmen So @right.eyeball.studio , Benny Luey @bennyluey , @snap_shot_sammy ）

「場地伙伴計劃」由2009年推行，獲選藝團將成為康文署轄下11個演藝場地的伙伴。康文署公布新一輪名單，將於明年4月至2029年3月推行，獲選藝團有16個，其中5個為新入選，包括西灣河文娛中心的「滴音樂」、荃灣大會堂的「演戲家族」等。

比對新舊名單，14個原有藝團在新一輪落選，包括上環文娛中心劇院的「一條褲製作」及「iStage」、香港文化中心的「香港芭蕾舞團」等；至於其他繼續獲選的藝團，包括由高志森創立的「春天實驗劇團」等。

自計劃首輪入選、作為葵青劇院17年場地伙伴的「風車草劇團」，今次不獲選。該劇團由著名演員梁祖堯、湯駿業和邵美君於2003年創立，在今年舉行的香港舞台劇獎頒獎典禮，作品《Di-Dar》獲頒最佳製作、最佳男主角（喜劇 / 鬧劇）等7個獎項。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（30日）表示，藝團未獲選，不代表康文署不會租出場地。（資料圖片／夏家朗攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（30日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，藝團未獲選，不代表康文署不會租出場地。在新一輪計劃，除香港文化中心音樂廳有兩個藝團伙伴之外，其餘場地只有一個或無藝團伙伴，令其他藝團有更多機會可預約場地。至於甄選時有否將「軟對抗」納入考慮？羅淑佩指不論什麼行業，都須遵守法律。