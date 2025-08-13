北角特賣場結業潮3間執2間　網民歸咎淘多多　老闆︰內地網購打擊

【淘寶／拼多多／淘多多／結業／執笠／降級消費】代表「降級消費」的特賣場也結業。近港鐵北角站出口的昌明洋樓一段約50米長路段，5間面向英皇道舖位，聚集執笠倉、淘66及淘多多3間淘寶式特賣場，惟前兩者推出結業清貨優惠，聲稱「執笠清貨、一件不留」。



記者周二（12日）觀察發現，「最後贏家」淘多多的顧客數量最多，部份時間更需要排隊付款；買滿100元享66折的淘66，近半小時只有數名顧客幫襯，至於執笠倉上層大多數貨架已清空。



對於網民質疑結業原因與淘多多去年底插旗有關，執笠倉留言回應指「無從判斷」，強調歡迎內地電商平台及同行的良性競爭，對於每間店舖的經營決策都不予置評。淘多多創辦人向《香港01》表示，拼多多的競爭及零售市道繼續下滑，才是特賣場結業的主因，又指旗下全線10多間店舖同受包郵到港的衝擊，6月及7月份的生意額更下跌一成。



北角站昌明洋樓5間向英皇道舖位，開了3間淘寶式特賣場。其中執笠倉在疫情前開業，佔地兩層，已宣布將結業。（陳葦慈攝）

北角站昌明洋樓5間向英皇道舖位，開了3間淘寶式特賣場。其中淘66近期推出買滿100元享66折結業清貨優惠。（陳葦慈攝）

北角站昌明洋樓5間向英皇道舖位，開了3間淘寶式特賣場。去年12月開店的淘多多，長時間要排隊付款。（陳葦慈攝）

英皇道B3出口5個舖位聚集3間特賣場

受惠於港人降級消費，特賣場近年在本港遍地開花。《香港01》記者今年初曾觀察英皇道琴行街至明園西街的西行路段，發現共19個舖位中，竟多達6間店屬於特賣場，當中又以港鐵站英皇道B3出口最為密集，昌明洋樓5個相連地舖，聚集了執笠倉、淘66及淘多多共3間特賣場。

當中執笠倉北角店佔地兩層，早於新冠疫情前已開業；淘66知名度不及另外兩間店，店舖較小；淘多多則是「後起之秀」，2022年成立後積極擴張，去年12月進駐北角現址後隨即吸引大批街坊購物，被網民視為導致執笠倉結業的原因之一。

執笠倉在店內外貼滿「執笠清貨、一件不留」的海報，顧客買滿100元全單八折、買滿300元全單七折。（陳葦慈攝）

執笠倉在店內外貼滿「執笠清貨、一件不留」的海報，顧客買滿100元全單八折、買滿300元全單七折。（陳葦慈攝）

▼執笠倉北角店結業前推清倉優惠（附價錢表）▼



+ 8

北角執笠倉及淘66宣告結業 僅淘多多成最後贏家

不過特賣場的「盛世」似乎迎向終結，執笠倉及淘66今個月「不約而同」宣布租約期滿結業，相繼推出清貨優惠，僅淘多多成為最後贏家。記者今早現場觀察，發現執笠倉在店內外貼滿「執笠清貨、一件不留」的海報，顧客買滿100元全單八折、買滿300元全單七折，另外再推出全場貼紙買四送一等優惠，不少街坊到場掃平貨，上層大量貨架已清空，只餘下少量寵物用品。

淘66門口掛上最後4天的橫額，標價貨品買滿100元享66折。（陳葦慈攝）

淘66店內的喇叭不斷播放錄音，強調「租約期滿、徹底清貨、一件不留」。（陳葦慈攝）

▼淘66北角店結業前推清倉優惠（附價錢表）▼



+ 4

淘66「租約期滿」推66折結業優惠︰務求要錢唔要貨

至於淘66門口掛上最後4天66折的橫額，不過店員透露今個月仍會繼續營業，同時店內的喇叭不斷播放錄音，強調「租約期滿、徹底清貨、一件不留」，無標價貨品只售6元（現場所見包括原子筆、衣架、棉花棒及耳挖等），標價貨品買滿50元享79折、買滿100元享66折。

務求要錢唔要貨，把握最後機會，有買趁早喇。 淘66北角店

執笠倉北角店約滿結業，需要止蝕離場。（網頁截圖）

淘多多「插旗」致結業？ 執笠倉回應網民︰無從判斷

執笠倉上周曾在社交平台解釋，北角店約滿結業，需要止蝕離場，最後營業日暫定為8月23日。對於網民將淘多多視為結業主因，執笠倉留言回應稱「無從判斷」，強調歡迎內地電商平台及同行的良性競爭，對於每間店舖的經營決策都不予置評。

我哋打開門口做生意，無論係國內嘅電商定係其他同行，只要係良性競爭，我哋都係無任歡迎。我哋無從判斷係唔係淘多多令北角分店「收皮」，因為(觀塘)開源道分店我哋已經續租，而淘多多早前則約滿離場，相信每一間店舖都有自己嘅經營決策，所以都不予置評。 執笠倉Facebook

淘多多創辦人之一陳潤華認為拼多多帶來的衝擊，才是特賣場結業潮的主因。（資料圖片／梁鵬威攝）

▼2024年12月25日 淘多多北角店開張後人頭湧湧▼



+ 11

淘多多稱拼多多才是結業潮主因 過去兩個月生意額跌一成

對於淘多多北角店成為最後贏家，創辦人之一的陳潤華回應《香港01》指，內地電商平台拼多多等的競爭，以及香港零售市道繼續下滑，才是特賣場結業的主因，強調淘多多全線10多間店舖同樣受到包郵到港的衝擊，6月及7月份的生意額更下跌一成。他相信淘寶由近日起推出限定貨品一件包郵後，生意將會進一步受到影響，但強調不會放緩擴張的速度。