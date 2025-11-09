淘多多衝出香港插旗吉隆坡鬧市　兩層高逾3千呎巨舖租金毋須5萬元

【淘寶／拼多多／淘多多／雙11／雙十一／降級消費】特賣場「淘多多」於2022年成立後逆市大肆擴張，最近更闖出香港，首間海外門店選址馬來西亞首都吉隆坡康樂夜市，最快本周中開幕。淘多多創辦人陳潤華透露，該店樓高兩層，總面積逾3,000平方呎，租金低於港幣5萬元，形容為「相對平好好好多」，考慮未來攻進東南亞多國，包括泰國及印尼等地；至於香港市場則未飽和，長遠目標再開20間門店。



此外，內地網購平台淘寶及拼多多等，正舉行雙11購物節。陳潤華表示確實帶來影響，各店生意額按月平均跌一成，但他強調會積極求變，例如雙11當日將推出優惠，買滿100元全單89折，另外有11款貨品特價11元。



淘多多衝出香港，首間海外門店選址馬來西亞首都吉隆坡。圖為店舖外觀設計圖。（淘多多提供圖片）

淘多多海外首間海外門店現在正裝修及準備，預料最快本周中開幕。（淘多多提供圖片）

淘多多大馬店選址吉隆坡康樂夜市 最快本周中開幕

特賣場「淘多多」在2022年成立後，在降級消費的熱潮下，逆市大肆擴張。目前淘多多在全港開設17間門店，似乎不受網購平台如淘寶及拼多多等衝擊，近日更衝出香港，首間海外門店選址馬來西亞，位於首都吉隆坡鬧市中的康樂夜市，現在正裝修及準備，最快本周中開幕。

淘多多目前在全港營運17間門店。（資料圖片／盧翊銘攝）

三個原因首選馬來西亞 未來逐步擴展至東南亞多國

淘多多創辦人之一陳潤華透露，由於馬來西亞人較為友善、華人眾多，也向香港特區護照提供免簽證待遇，加上當地曾被英國統治，與香港的法律系統相近，因此決定先在馬來西亞「插旗」，再逐步攻進東南亞多個國家。

淘多多創辦人之一陳潤華。（資料圖片／梁鵬威攝）

樓高兩層逾3000平方呎月租低於港幣5萬元︰相對香港平好好好多

陳潤華透露，淘多多海外首店樓高兩層，總面積逾3,000平方呎，租金低於5萬港元，形容為「相對平好好好多」。他將會吸取今次衝出香港的經驗，不斷尋求進步，拓展不同新領域，日後考慮拓展至新加坡、泰國、印尼及韓國等地。

淘多多海外首間海外門店也出售手機配件。（淘多多提供圖片）

香港門店目標再開20間 將引入馬來西亞貨品到港

吉隆坡店也採取在地化策略，陳潤華表示會採購更多當地貨品，定價盡量與香港一致甚至更低，當地貨品稍後也會引入香港各店。至於香港方面，他認為市場仍未飽和，長遠目標再開20間分店，「網上生意持續發展中，但係我哋客人都係鍾意落去有得揀有得摸多啲。」

淘多多海外首間海外門店也出售生活用品。（淘多多提供圖片）

吉隆坡店裝修風格與香港相近 賣手機配件等貨品

根據陳潤華提供的圖片顯示，該店出售的貨品種類與香港相近，同樣有手機配件、家居用品等。店內裝修風格也是以橙色及白色為主，僅價錢牌上的文字由繁體字變成馬來文。

淘多多海外首間海外門店裝修風格也是以橙色及白色為主。（淘多多提供圖片）

淘寶拼多多雙11衝擊淘多多各店 生意額平均跌一成

惟內地網購平台淘寶、拼多多及京東等，近日已推出雙11購物節，淘多多如何迎戰？陳潤華表示，內地雙11購物節確實帶來影響，各店生意額按月平均跌一成，但他強調會積極求變，日後會增加更多貨物種類，包括水果、女性飾品及衣服等。

雙11淘多多買滿$100全單89折 11款貨品$11

淘多多在雙11當日（11月11日）也推出優惠活動，顧客在旗下門店買滿100元全單89折；另有11款貨品特價11元，包括樂而雅衞生巾、個人洗護套裝等。而11月11日至18日期間，指定品牌貨品正價減11元。

