Blackpink周六登場添演唱會盛事　羅淑佩：研便利戲院作現場表演

韓國人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站將於本周六（24日）起一連三場於啟德主場館舉行，香港演唱會盛事浪接浪，提供現場表演場地又如何配合呢？文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（21日）答覆立法會議員霍啟剛提問稱，政府透過研究放寬不同場地的限制，提供更多表演和展覽場地，例如容許戲院用作現場表演，而為進一步簡化有關申請程序，文創產業發展處於二○二五年七月協調有關部門（包括食環署、消防處及屋宇署）與香港戲院商會會面商議簡化程序。食環署現正積極推進與各部門擬定申請表以便利院商提交申請。



BLACKPINK（blackpinkofficial@IG）

羅淑佩書面答覆表示，增加大型文化設施供應方面，當局已逐步落實經改革的政府表演場地預訂政策，透過重塑表演場地定位為藝文界提供更切合時宜的使用空間。具體措施包括香港體育館（紅館）改為演唱會優先；東九文化中心作長期演出及藝術科技的重點場地；沙田大會堂演奏廳設為粵劇優先場地；以及優化康文署的「場地夥伴計劃」。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩1月21日答覆立法會議員霍啟剛提問稱，政府透過研究放寬不同場地的限制，提供更多表演和展覽場地，例如容許戲院用作現場表演。（資料圖片/夏家朗攝）

羅淑佩又提到，政府透過研究放寬不同場地的限制，提供更多表演和展覽場地，例如容許戲院用作現場表演。根據現行法例，戲院若用作現場表演，院商須預先向食物環境衞生署（食環署）申請及獲其批出一次過特別准許，視乎是否需要搭設臨時建築物，需時至少18或42個工作天。

羅淑佩指為進一步簡化有關申請程序，文創產業發展處於2025年7月協調有關部門（包括食環署、消防處及屋宇署）與香港戲院商會會面商議簡化程序。食環署現正積極推進與各部門擬定申請表以便利院商提交申請。