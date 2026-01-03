1月BLACKPINK、2月農曆年、4月七欖　羅淑佩：旅客或每月嚟一次

2025年訪港旅客在11月底突破年初4900萬的估算數字，全年有4990萬人次。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（3日）表示，去年旅客訪港結構有所改變，去年有74%旅客來自內地，26%來自外地，和以往8成內地，2成外地的比例有所不同，日本，東南亞及中東等地市場的旅客增長幅度顯著。



羅淑佩估計原因有二，一是因航班回復，其次是政府大力推廣及宣傳，利用當地KOL宣傳，對澳洲、日本市場效果尤其明顯。羅淑佩稱，認同今年「盛事繼續是主打」，香港每月都有重點盛事，如周末便會有公開網球賽，稍後又有韓團BLACK PINK表演，2月農曆新年，3月及4月分別有藝術三月及欖球，旅客如對該些方面有興趣，「可能每個月嚟香港一次」。



2025年12月31日除夕晚上的蘭桂坊，一早有大批市民及遊客到來，扮鬼扮馬準備迎2026年。(羅國輝攝)

羅淑佩接受有線節目《有理有得傾》訪問指，2025年訪港旅客在11月底已突破年初4900萬的估算數字，全年則有4990萬人次。她指出，儘管今年跨年期間沒有煙花表演，12月31日的旅客數仍接近20萬，其中15萬為內地旅客，數字較去年顯著增長。

9月21日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席《施政報告》政策記者會。（資料圖片/夏家朗攝）

旅遊發展局「香港跨年倒數」首次於中環遮打道行人專用區舉行，結合音樂及光影匯演，與市民、旅客及全球觀眾一同迎接2026年。（旅發局提供圖片）

以「新希望、新開始」為主題，長約三分鐘的光影匯演於八幢參與「光影匯．中環」的建築外牆上演。（旅發局提供圖片）

至於去年旅客訪港情況，羅淑佩指旅客結構有所改變，去年有74%旅客來自內地，26%來自外地，這和以往8成內，2成外地的比例有所不同，日本，東南亞及中東等地市場的旅客增長幅度顯著。

她估計原因有二，一是因航班回復，其次是政府大力推廣及宣傳，利用當地KOL宣傳，對澳洲、日本市場效果尤其明顯。羅淑佩稱對去年旅客數滿意，要感謝旅客對香港的支持，儘管曾因宏福苑大火而擔心旅客數量會減少，但去年旅港旅客數字仍保持在疫後高位。

旅發局2025年12月31日除夕晚上在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，一早有大排市民及遊客到場等候觀看。（資料圖片/鄭子峰攝）

至於今年計劃，羅淑佩認同「盛事繼續是主打」，又指盛事有兩個好處，一是一定能吸引到大量人數，「多啲經濟效益」；二是盛事具時效性，如不參與便會「蘇州過後冇艇搭」，不像維港隨時都可欣賞。她又指，很多旅客會為會為盛事計劃行程，會在香港逗留多數日，如她自己在12月31日倒數，翌日去油麻地警署，晚上再去睇演唱會，可見盛事可令人逗留一段時間。

她續說，香港每月都有重點盛事，如周末便會有公開網球賽，又有韓團BLACK PINK表演，2月農曆新年，3月及4月分別有藝術三月及欖球，旅客如對該些方面有興趣，「可能每個月嚟香港一次」。

羅淑佩又提到，最近數月零售消費市道穩步上升，如廣東道的排隊人數明顯增多，酒店的入住率也高。此外，她強調，旅遊業的發展將帶動多個相關行業，如交通、餐飲、清潔及物流。她另說，政府並計劃推出針對高消費客群的定制旅遊產品，如新年的賽馬旅遊，會為高消費旅客度身訂造行程，未來亦會大力發長遊艇旅遊。

被問到新立法會旅遊界議員江旻憓，羅淑佩指她有跟新任立法會議員溝通，與他們都有不同程度認識，而在江旻憓當運動員時兩人已認識，日後會多交流和聽取對方意見，因江旻憓會帶來業界意見：「佢對不同方面有新見解，好期待佢意見」。