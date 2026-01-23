BLACKPINK演唱會｜1.24啟德開騷！入場/周邊/交通/違禁品一文看

BLACKPINK演唱會2026｜韓國女團BLACKPINK將於2025年1月24日至26日登陸啟德體育園開騷！演唱會一連三日，更將是BLACKPINK世界巡迴演唱會亞洲站的尾站！《香港01》「好食玩飛」整合演唱會資訊、入場及周邊安排，即看內文！



BLACKPINK演唱會2026｜演唱會資訊

韓國人氣女團BLACKPINK將於2026年1月24日及25日，一連兩日於啟德體育園舉行「𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚」，將是亞洲站尾場演出。

BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG（官方圖片）

𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞𝗣𝗜𝗡𝗞 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥 <𝗗𝗘𝗔𝗗𝗟𝗜𝗡𝗘> 𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗞𝗢𝗡𝗚

活動日期：2026年1月24日及25日

活動時間：6:30PM

活動地點：啟德體育園

票價：

HK$3,499（BLINK PIT PACKAGE)／$2,899（BLINK PACKAGE)／$1,899（企位)

HK$2,299／$1,899／$1,499／$1,099／$899／$699（坐位)⁠

HK$1899／1499／1099／899（視線受阻坐位)



BLACKPINK演唱會2026｜演出時間安排

2026年1月24日至25日

1:00 PM | 安檢站開放時間

3:30 PM | VIP優先入場

4:00 PM | 一般門票觀眾入場

6:30 PM | 演出開始

2026年1月26日

1:30 PM | 安檢站開放時間

4:00 PM | VIP優先入場

4:30 PM | 一般門票觀眾入場

7:00 PM | 演出開始

請參照門票上所屬入場閘口安排，提前領取門票，並預留足夠時間以進行安檢及驗票流程。流程如下：

BLACKPINK演唱會2026｜演出歌單

團體歌曲：

【1】Pink Venom

【2】How You Like That

【3】As If It's Your Last

【4】Lovesick Girls

【5】Kill This Love

【6】Playing with Fire

【7】DDU-DU DDU-DU

【8】BOOMBAYAH

【9】Whistle

【10】JUMP

【11】Pretty Savage

【12】Kick It

【13】Shut Down

【14】Forever Young

【15】Stay



各成員Solo歌曲：

Jisoo｜earthquake、Your Love

LISA｜Thunder、FXCK UP THE WORLD、Lifestyle、MONEY、LALISA

Jennie｜You & Me、like JENNIE、Mantra、Handlebars、With the IE

Rosé｜3am、dance all night、toxic till the end、APT.



*實際演出曲目可能隨地區站點及表演日期微調。

BLACKPINK演唱會2026｜官方周邊商品及會場周邊活動

周邊商品售賣處及周邊活動：

官方紀念品店設於以下區域：

【1】中央廣場（安檢前）

VISA Infinite｜10:00am to 11:30am

VIP 專屬排隊區｜10:00am 至 演出後

開放予公眾｜11:30am 至 演出後



【2】中央廣場（安檢後）

持當日門票人士｜1:00pm 至 演出後 (24及25日）/ 1:30pm 至 演出後 (26日）



【3】啟德主場館2樓啟慶匯（會場外入口）

持當日門票人士｜1:00pm 至 演出後 (24及25日）/ 1:30pm 至 演出後 (26日）



【4】啟德主場館2樓啟慶匯（場館內入口）

持當日門票人士｜3:30pm 至 演出開始 (24及25日）/ 4:00pm 至 演出開始 (26日）



【5】東營

持當日門票人士｜1:00pm 至 演出開始 (24及25日）/ 1:30pm 至 演出開始 (26日）



*官方紀念品只接受信用卡或手機支付



周邊商品一覽：

BLACKPINK演唱會2026｜違禁品

【1】嚴禁攜帶600毫升以上塑膠及／或任何容量的玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

【2】可攜帶不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯及沒附有瓶／杯蓋及任何液體

【3】嚴禁攜帶大於50厘米X50厘米尺寸的橫額或標誌

【4】嚴禁攜帶任何專業攝影器材／平板電腦／自拍棍／錄音器材／攝影器材／三腳架

【5】不准攜帶長度超過35厘米的雨傘／矮凳／可折疊式座椅

【6】嚴禁攜帶鐳射筆、螢光棒及會閃光的發光裝置

【7】嚴禁使用航拍／任何遙控飛行設備／玩具

【8】嚴禁攜帶任何體積超過38 x 30 x 20厘米的袋／盒／行李

【9】嚴禁攜帶任何類任何材質重量輕於空氣的細氣球及充氣物品

【10】不准攜帶外來食物及飲品

【11】嚴禁攜帶及使用違禁藥物

【12】嚴禁攜帶及發放煙花、煙火或使用激光儀器

【13】嚴禁售賣或派發未獲授權的商品或其他物品

【14】嚴禁攜帶任何危險物品 帶桿橫幅、橫幅/標語、全罩式安全帽、大型帶釘/鉚釘皮帶或手鍊、武器、噴霧罐及任何鋒利物品

【15】禁止在指定吸煙區以外吸煙或點燃香煙、雪茄、煙斗、明火或電子煙

BLACKPINK演唱會2026｜入場安排及步行路線

入場觀眾須預留足夠時間以進行安檢及驗票流程，門票已按座位或企位位置分配至相關入場閘口，請參照門票上所屬之閘口入場。

不同閘口的步行路線如下：

BLACKPINK演唱會2026｜行李寄存安排

啟德體育園建議觀眾以輕便裝束入場觀看演唱會，如果需要寄存行李，主場館附近將設有付費物品寄存處，將於活動當日下午3時30分至晚上11時30分開放。使用者須自行將行李帶往以下寄存處辦理手續：

【1】啟德體藝館1M層（近中央廣場）

【2】啟德青年運動場外（近安檢站）

【3】啟德主場館跨境巴士上落客區



行李尺寸小於56 x 36 x 23厘米，收費為每件$80；行李尺寸大於56 x 6 x 23厘米，收費為每件$140。入場或離場時可能需排隊寄存/領回物品，請預留足夠的時間寄存／取回物品。

BLACKPINK演唱會2026｜前往場館交通安排

前往啟德體育園可以搭乘港鐵、巴士、小巴、的士、渡海小輪、跨境直通巴士或私家車。不過需要留意，在演唱會的日子，宋皇臺道上落客區只會在每日下午2時至午夜12時開放予的士上落客；至於進場時段，則會開放啟德主場館和啟德體藝館的士落客區，只供落客。另外，活動期間，體育園將不設泊車位。

7大詳細交通方法：

入場交通安排一覽：

BLACKPINK演唱會2026｜離場交通安排

【1】港鐵

港鐵將於活動日子的散場時段加密屯馬綫和東鐵綫北行的班次，並安排空載列車應對額外需求。尾班車時間如下：

由宋皇臺站開出（開出時間；乘客必須於尾班車開出前5分鐘入閘）至：

烏溪沙：00:53

屯門：00:25

紅磡：00:45

落馬洲：21:30

羅湖：22:59

上水：00:23



由啟德站開出（開出時間；乘客必須於尾班車開出前5分鐘入閘）至：

烏溪沙：00:55

屯門：00:23

紅磡：00:43

落馬洲：21:32

羅湖：23:01

上水：00:25



【2】巴士

在散場時段，將有11條特別巴士路線於宋皇臺道特別巴士／的士上落客區提供服務，當中有九條特別巴士路線將前往港九新界各主要地區的。另外，兩條分別（一）前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處及（二）港珠澳大橋香港口岸／機場。

往口岸：

SP12｜落馬洲（新田）公共運輸交匯處

A25S｜港珠澳大橋香港口岸／機場



往港島：

SP10｜銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環

SP11｜太古、筲箕灣、小西灣



往九龍：

SP1｜觀塘、將軍澳（坑口）

SP2｜旺角



往新界：

SP3｜葵涌、荃灣、青衣

SP5A｜屯門

SP6｜元朗、天水圍

SP7｜大埔、粉嶺、上水

SP9｜將軍澳南（日出康城）



【3】過境巴士

體育園公司於演唱會的散場時段安排過境巴士服務，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸返回內地。乘客需預先購票（散場後不設現場售票），票務詳情以營辦商網頁為準。兩間營辦商分別為永東直巴及中旅巴士。

離場交通安排一覽：

BLACKPINK演唱會2026｜VIP活動注意事項

【1】所有VIP門票持有人必須按照VIP活動安排時間表進行活動

【2】VIP禮品、紀念卡牌及頸繩於入場時派發，未領取之禮品則被視為放棄換領

【3】所有禮品均不設退款或更換

【4】VIP活動安排可能以實際情況有所改動，請留意官方社交平台獲取最新資訊

BLACKPINK演唱會2026｜場內禁止及注意事項

【1】嚴禁拍攝線上直播

【2】任何觀眾向舞台上投擲物品將立即被驅逐離場，且不設退款

【3】任何不當使用設施或設備將被要求停止或離開場地

【4】對其他訪客造成妨礙的人士將被要求停止或離開場地

【5】企位區域只准予12歲或以上及身高不少於140厘米之人士進場及參與

【6】坐位區域只准予6歲或以上之人士進場及參與

【7】遲到者或被安排於適當時候方可進場

【8】於啟德主場館內範圍嚴禁吸煙

【9】除導盲犬外，禁止攜帶任何寵物或動物進入啟德主場館

