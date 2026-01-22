英皇娛樂申請一製作公司清盤　兩公司曾合作籌辦煇黃演唱會

英皇娛樂早前與製作公司合作籌辦一連兩場演繹已故音樂人顧嘉煇，及著名填詞人黃霑經典作品的《情牽煇黃經典演唱會》，惟其後英皇入稟指，該公司未有依約交代收益，追討約311萬。英皇今（22日）再入稟高等法院，提出將該公司清盤呈請。根據司法機構網頁，聆訊將於4月8日進行。



清盤呈請人為英皇娛樂（香港）有限公司，被呈請公司為新娛國際綜藝製作有限公司。

英皇娛樂在2023年曾籌辦兩場演唱會演繹兩名大師顧嘉煇與黃霑的作品。（大館）

英皇去年8月曾入稟追311萬

英皇娛樂聲去年8月曾入稟，該入稟狀指，英皇於2023年與新娛國際合作籌辦兩場演繹已故音樂人顧嘉煇，及著名填詞人黃霑經典作品的《情牽煇黃經典演唱會》，英皇娛樂指協議列明，新娛須在演唱會後90天交代演唱會收益，英皇並有權以100萬元購入該公司的音樂劇《情深如顧》的劇本。惟英皇指新娛未有依約交代收益，故入稟追約311萬元，亦要求法庭頒令，准英皇可根據合約，以100萬元購入該公司音樂劇《情深如顧》的劇本。

案件編號：HCCW67/2026