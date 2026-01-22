旅發局首本「香港好味」美食指南推出　由50名廚推薦250間餐廳

旅發局今日（22日）公布，邀請逾50位本地名廚推薦全港250間心水餐廳，推出首本涵蓋各區的「香港好味」名廚精選美食指南，參與名廚包括五星級酒店行政總廚及米芝蓮星級廚師，例如黃隆滔、邵德龍、李文星等。美食指南即日起已開放，上榜餐廳包括小紅書爆紅的華嫂冰室、公和荳品廠等。



旅發局已在多區地鐵站、巴士站及旅客指示中設專屬二維碼，供旅客以手機掃瞄可打開指南。



「香港好味」名廚精選美食指南︰按此

旅發局即日起開放「香港好味」專屬網頁，推出首本涵蓋各區的「香港好味」名廚精選美食指南。（旅發局圖片）

旅發局邀請逾50位本地名廚推薦全港250間心水餐廳。（旅發局圖片）

邀逾50位本地名廚推薦全港250間心水餐廳製作指南

為推廣香港餐飲及提升旅遊吸引力，旅發局聯同中華廚藝學院，邀請逾50位於學院畢業的本地名廚，推薦全港250間心水餐廳，推出首本涵蓋各區的「香港好味」名廚精選美食指南，參與名廚包括五星級酒店行政總廚及米芝蓮星級廚師，例如黃隆滔、邵德龍、李文星等。

華嫂冰室、公和荳品廠等小紅書爆紅餐廳上榜

名單涵蓋地道粉麵小店、港式糖水舖、老字號菜館、文青咖啡室、星級酒店餐廳及米芝蓮頂級食府，涵蓋全球多國菜式及中國各大菜系。美食指南顯示，上榜餐廳包括小紅書爆紅的華嫂冰室、公和荳品廠等。

參與名廚包括五星級酒店行政總廚及米芝蓮星級廚師。（旅發局圖片）

美食指南設地區、菜式、清真認證等分類標籤

旅發局即日起開放「香港好味」專屬網頁，介紹參與名廚、推薦餐廳及各區特色，並提供電子版美食指南供市民及旅客下載，並設有地區、菜式、用餐場合、優質旅遊服務計劃認可、清真認證等分類標籤，以便按個人喜好搜尋心水餐廳。

多區地鐵站巴士站設專屬二維碼供掃瞄打開指南

旅發局在多區地鐵站、巴士站及旅客指示中設專屬二維碼，只需手機掃瞄可打開「香港好味」專頁，掌握該區的名廚精選餐廳資訊。旅發局並在多個旅客熱點播放宣傳片，包括旅客諮詢中心、香港國際機場、蘭桂坊，以及大型購物商場。

與多個人氣美食節目合作 邀各地KOL探訪推薦餐廳

旅發局指，已鎖定多個客源市場，與當地人氣美食節目合作，推出以美食指南為藍本的專屬內容，透過綜藝節目接觸各地民聚，激發旅客到港品嚐美食。局方亦邀請中國內地、英國、東南亞等KOL探訪推薦餐廳，通過社交媒體分享親身體驗。

另外旅發局與小紅書開展深度合作宣傳，向對美食和旅行有興趣的用戶精準推介美食指南，預計全球KOL及社交媒體推廣可覆蓋超過一億粉絲。

旅發局公布，今年3月25日香港將首度主辦「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮。（旅發局圖片）

「亞洲50最佳餐廳」頒獎禮三月在港舉行

旅發局今年三月邀請內地及海外媒體訪港，與本地星級名廚深度交流，品嚐美食指南內的精選餐廳，參與首次在港舉行的「亞洲50最佳餐廳」頒獎禮，透過報道向全球旅客推廣香港多元美食體驗。