港科院十周年｜李家超：本地研發開支達360億　冀吸更多人才來港

香港科學院今日（22日）舉行十周年晚宴，回顧港科院過往10年推動本地科研的成果。行政長官李家超致辭時稱，政府於2024年的本地研發開支達360億，較10年前倍增，其間有4,700間初創公司成立，反映不少創科人才及公司願意在港發展。



行政長官李家超及港科院院長盧煜明出席港科院十周年晚宴。(夏家朗攝)

香港科學院今日（22日）在港島香格里拉酒店舉行十周年晚宴，近200名學界及政商界人士出席，包括行政長官李家超、創科局局長孫東等。

行政長官李家超致辭時稱，政府於2024年的本地研發開支達360億港元，較10年前倍增。（夏家朗攝)

行政長官李家超致辭時稱，政府於2024年的本地研發開支達360億港元，較10年前倍增，其間有4,700間初創公司成立，反映不少創科人才及公司願意在港發展。他續指，去年9月政府推出30億元「前沿科技研究支援計劃」，協助大學吸引更多海外創科人才來港。他說期待未來10年的創科發展。

中大校長兼港科院院長盧煜明表示，過去10年間，港科院與青科院舉辦超過660 場科學活動，參與人數超過15萬人。（夏家朗攝）

中大校長兼港科院院長盧煜明表示，港科院致力促進國際合作，宣揚本港卓越科研成就及加強科學教育，提出關於科研和科學教育的前瞻性建議。香港青年科學院於2018年成立，旨在培育年輕科學家，至今已有73名科學家。過去10年間，港科院與青科院舉辦超過660 場科學活動，參與人數超過15萬人。

盧煜明於晚宴上，為2025年新獲選的5位港科院院士及12位青科院院士頒發院士銜。