廉署拘莊臣控股高層及分判商共14人　涉收賄批出多份外判清潔合約

環境衛生服務公司莊臣控股今晚（22日）發聲明，指廉政公署昨日到其公司主要營業地點執行搜查令，並拘捕該公司一名高級管理層成員和兩名僱員，調查相關僱員涉嫌觸犯《防止賄賂條例》第9（1）條。董事會昨日已決議即時暫停3人所有營運、行政及執行職務及權力，直至另行通知為止。



廉署證實相關拘捕，指3人涉及串謀向三間分判商收受利益，以批出多份合約予該些分判商。其中一名被捕人士涉嫌透過家人購置3個住宅物業，當中約800萬元資金來自其中一名分判商東主。



莊臣控股指，3名被捕人員非集團董事，公司將監察有關事宜，並於適當時候徵詢必要的法律意見。

該公司表示，沒有其他董事或其他僱員就調查被拘捕，亦沒有人被廉署檢控。董事會於昨日已決議即時暫停相關僱員的所有營運、行政及執行職務及權力，直至另行通知為止。該公司稱目前業務及營運維持正常，並正在獲取有關調查的進一步資料。

廉署回覆查詢時，證實日前拘捕14名人士，包括一間提供清潔服務的上市公司一名高級管理層成員及兩名經理級僱員，懷疑他們串謀向三間分判商收受利益，以批出多份合約予該些分判商。有關合約涉及該上市公司為商業機構提供的服務，以及向上市公司提供車輛及相關維修保養，但並不牽涉與政府簽訂的合約。

被捕人士分別為6男8女，年齡介乎24至57歲，包括上述上市公司三名人士，以及分判商的東主及職員，他們涉嫌觸犯《防止賄賂條例》，串謀詐騙及處理懷疑犯罪得益罪行，即俗稱「洗黑錢」。

廉署人員在行動中搜查多個地點，包括該上市公司及涉案分判商的辦公室及被捕人士的住所，並檢走多項證物，包括現金約100萬元及大量名貴手錶。該批手錶估值逾1,000萬元，涉嫌被用作「清洗」涉案賄款及相關犯罪得益。

廉署調查又發現，其中一名上市公司被捕人士涉嫌透過家人購置三個住宅物業，當中約800萬元資金來自其中一名分判商東主。由於調查仍在進行，廉署不會作進一步評論。