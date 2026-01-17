強化招標妥｜陳國基：圍標如癌細胞變化　向廉署警方索資料審核

宏福苑大火暴露出香港樓宇維修長期以來存在的圍標問題，政務司司長陳國基今日（17日）在電台節目中直言，維修涉及的利潤太大，圍標問題有如「癌細胞」一樣持續變化。他強調會優化市建局「招標妥」，將引入承建商及顧問公司的預審名單，從專業和過往表現兩個層面考量，亦會在工程後收集業主滿意度和投訴，若投訴屬實會將相關公司在名單中剔除。



1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，政務司司長陳國基提出政府議案。（鄭子峰攝）

陳國基總結圍標典型手法：低價中標再追加項目

針對大埔宏福苑五級火，政府成立調查及規管工作組，由政務司司長陳國基擔任組長。陳國基今日（17日）在電台節目中總結樓宇維修的圍標典型手法：有顧問公司刻意以極低價中標，再與有關連的承辦商合作，於工程期間不斷追加項目，導致最終費用飆升。

同時，個別人士在業主立案法團審議大維修時，收集大量授權票，使工程合約在業主大會通過，小業主收到「天價」帳單時，在法律上已難以推翻。

維修涉及的利潤太大，圍標問題有如癌細胞一樣會持續變化，政府會密切留意。 ——政務司司長陳國基

「招標妥」引入預審名單 向廉署警方索資料

陳國基強調，並非每個工程公司都有問題，但行業內有「害群之馬」，因此需要改善「招標妥」。

政府已提出優化市建局「招標妥」計劃，對顧問公司及承辦商制訂更嚴謹預審名單。陳國基解釋，以往承辦商只要有專業人士及良好管理系統，便會被列入預審名單，但公司表現缺乏審核，只靠顧問公司及專業人士自行監察，政府意識到到兩者會勾結，因此今後預審名單審核除專業資格外，亦會參考向廉政公署及警方索取的資料，除考慮專業資格外，更考慮公司過往表現，不合規者將被剔除。

收緊授權票規定 驗證業主身份及限制單人持有數量

市建局會協助法團評估招標，承辦商若在期間要求加價，需經市建局審核合理性。工程完成後會收集業主滿意度，如投訴屬實，相關公司將被移出名單。陳國基強調，「招標妥」服務對申請政府資助大廈免費，呼籲其他大廈積極使用。

此外，當局將研究收緊授權票規定，包括驗證業主身份、限制單人持有授權票數量，並研究提高大型維修工程的業主大會法定出席人數門檻，鼓勵業主親身參與。

