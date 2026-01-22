涉收中介6000人民幣助客開戶遭廉署起訴　滙豐前女經理今認罪候訊

廉政公署早前起訴滙豐銀行一名前女經理，她涉及與兩名中介協議，協助二人所轉介的客戶於滙豐銀行開立戶口，並就每宗成功開戶個案收賄500元人民幣。她於2024年10月至2025年2月期間，收賄共6,000元人民幣，今日在東區裁判法院承認控罪。



廉政公署早前起訴滙豐銀行一名前經理，她涉及與兩名中介協議，協助二人所轉介的客戶於滙豐銀行開立戶口，並每宗成功開戶個案收賄款500人民幣。（資料圖片）

32歲女被告万卉，原為滙豐銀行卓越理財業務經理，任職於北角一間分行。她與兩名中介協議，協助二人所轉介的客戶於滙豐銀行開立戶口，並每宗成功開戶個案收賄款500元人民幣。

案情指，被告於2024年10月至2025年2月期間，先後協助12名由該兩名中介所轉介的客戶成功開立銀行戶口，並收賄共6,000元人民幣。銀行經審查後，發現當中四個戶口存在洗黑錢風險，並已轉介相關執法部門跟進。

她今承認一項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。裁判官林子康將案件押後至3月19日提訊，並批准万卉保釋。

同案四名被告今日在庭上沒有答辯，案件同樣押後至3月19日再訊。

四人為滙豐銀行時任財務策劃副總裁盧穎衡和滙豐銀行時任卓越理財客戶經理勞焯儉，以及韓杰及其妻子周崟瑛，同為保險經紀兼中介。四人共被控三項罪名，即兩項串謀使代理人接受利益及一項向代理人提供利益。