租置戶購買自住單位意願跌　逾半稱難負擔供款　近四成因年紀大

房屋委員會昨日（22日）公布「2025年公營房屋住戶綜合統計調查結果」。當中，現居於租置計劃屋邨的公屋租戶中，僅約12%表示有意購買自住單位，較對上一年少5個百分比。在不考慮購置現居單位的租戶中，51%指難以負擔每月按揭還款、收入不穩定或沒有收入，39%因年紀大而放棄置業。另有約20%現居租置計劃單位的公屋租戶不考慮購買其現居單位的原因是認為單位太舊。



房委會資助房屋小組成員柯創盛今日在電台節目表示，當局要增加誘因，包括向住戶提供不同選項。他指，留意到部份住戶對置業有需求，但關注管理權、業權，以及維修問題，若重推暫停近20年的租置計劃，建議由房委會或專業物管公司，作為相關房屋管理人。



現居於租置計劃屋邨的公屋租戶中，僅約12%表示有意購買自住單位。（調查報告截圖）

租置計劃最近一期發售的屋邨在2005年推出，包括將軍澳翠林邨。

房屋署自1992年起進行綜合調查，蒐集現居於房委會轄下公營房屋（包括公屋和資助出售單位）住戶的社會經濟特徵，以及他們對一些房屋相關事宜的意見。2025年綜合調查的樣本數目約為6,500戶，包括4,500個居於公屋單位的住戶和2,000個居於資助出售單位的住戶，整體回應率約為76%。

猶豫租變買資助房比例升至34%

現居於租置計劃屋邨的公屋租戶中，僅約12%表示有意購買自住單位，數字較2023年同類調查的17%，下跌了5個百分點；不會考慮購買現居單位的租戶，亦由2023年的68%降至去年的54%；至於未決定或不知道的比例則由15%大幅增至34%，反映不少租戶對購買自住單位猶豫不決。

而在不考慮購置現居單位的租戶中，51%指難以負擔每月按揭還款、收入不穩定或沒有收入，39%因年紀大而放棄置業。值得注意的是，租置計劃屋邨的認可居民中，近46%為60歲或以上的長者，即使該類單位以較大折扣出售並提供財務便利，許多長者住戶仍難以承擔購房負擔，這亦解釋了近年租置計劃單位銷售緩慢的現象。

除年齡或收入因素外，租置計劃單位銷售放緩的另一個原因或是因為未售出的單位樓齡較大，不太受公屋戶歡迎。調查結果顯示，約20%現居租置計劃單位的公屋租戶不考慮購買其現居單位的原因是認為單位太舊。

柯創盛：若重推租置計劃 倡房委會或專業物管公司作管理人

房委會資助房屋小組成員柯創盛今日在香港電台節目表示，當局要增加誘因，包括向住戶提供不同選項。他指，留意到部份住戶對置業有需求，但關注管理權、業權，以及維修問題，若重推暫停近20年的租置計劃，建議由房委會或專業物管公司，作為相關房屋管理人。

房委會資助房屋小組成員柯創盛。（資料圖片／廖雁雄攝）

34%公屋戶不考慮實名舉報濫用公屋 議員稱料因「睇唔過眼」

另外，去年1月實施的「舉報濫用公屋獎」，須實名參與及成功舉報才可獲獎金。調查新增題目詢問公屋戶會否考慮實名參與相關獎勵計劃，34%受訪公屋戶稱不考慮實名參與，28%則稱考慮實名參與，其餘為「未決定或不知道」。

房委會委員兼立法會議員梁文廣形容屬正常，預計市民或暫時放下討論舉報濫用公屋，但只要出現嚴重濫用情況，市民「睇唔過眼」就會舉報。由於這些人並非為錢，或不考慮實名舉報以獲取獎金。