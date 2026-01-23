青衣先進建造業產業大樓雙信封制招標　30年約　料年產30萬噸鋼筋

政府早於2023年/2024年度《財政預算案》宣布，預留3,000萬元，研究青衣興建首座先進建造業產業大樓，將是香港首座為建造業而設的專用設施。發展局今日（23日）公布，「青衣先進建造業產業大樓發展」以雙信封制公開招標，合約期30年，須設鋼筋預製工場、機電裝備合成加工場等生產設施，每年可生產最少30萬噸預製鋼筋等材料，預料今年底展開工程，2028年可投入運作。



「青衣先進建造業產業大樓發展」公開招標；圖示並非青衣先進建造業產業大樓相片。（資料圖片）

青衣先進建造業產業大樓喺邊？青衣先進建造業產業有什麼用處？

先進建造業產業大樓用地位於青衣西南面的青強街，鄰近油庫，佔地約3公頃。發展局今公布，「青衣先進建造業產業大樓發展」合約公開招標，是本港首座建造業專用的多層先進生產設施，旨推動業界採用先進建造技術，藉協同效應提升生產力及效率，促進建造業的可持續發展，同時善用土地。

青衣先進建造業產業大樓幾時運作？

該用地目前以短期租約型式，供一所低密度鋼筋預製工場營運，政府將利用該地發展多層式先進建造業產業大樓，提供更多樓面面積，設立建造業相關先進生產設施。建造工程預計2026年下半年展開，2028年投入運作。

青衣先進建造業產業大樓旨為建造業提供專用設施；圖示並非青衣先進建造業產業大樓相片。（資料圖片）

發展局去年邀交意向書 7份意向書主要來自本地及內地承建商

發展局指，2025年《施政報告》宣布推展「先進建造業產業大樓」項目，為建造業提供專用設施，以多層形式設置鋼筋預製工場、機電裝備合成加工場及其他先進生產設施，以推動行業更廣泛採用高效建築方法，提升新質生產力。

發展局去年5月已邀請市場提交意向書，就大樓相關先進設施提出創新及可行建議，其後共收到的7份意向書，主要來自本地及內地的承建商與營運商。局方稱，已利用蒐集的意見擬定公開招標細節。

青衣先進建造業產業大樓設多層形式設置鋼筋預製工場；圖示並非青衣先進建造業產業大樓相片。（資料圖片）

青衣先進建造業產業大樓每年生產量幾多？

項目合約為期30年，採用「建造、營運及移交」模式，中標者負責融資、設計、建造和營運，當合約屆滿後，整座大樓包括所有生產設施及設備須移交至政府。大樓提供的先進生產設施須包括：

1. 最少1.5萬平方米樓面面積作鋼筋預製工場；

2. 最少5,000平方米樓面面積作機電裝備合成加工場；

3. 最少5,000平方米樓面面積出租予業界作鋼筋預製工場或機電裝備合成加工場。



中標者負責營運鋼筋預製工場及機電裝備合成加工場，生產能力須具備每年最少30萬噸預製鋼筋，以及6,000個機電裝備合成組件。

青衣先進建造業產業大樓旨為建造業提供專用設施。（資料圖片）

雙信封投標安排 價格建議比重佔三成

招標會採用雙信封投標安排，截標時間為今年4月22日中午12時。在評審標書時，非價格建議和價格建議的比重分別為70%及30%，標書必須同時符合招標文件內非價格和價格的條款規定。

非價格建議的評審準則主要包括︰投標者管理和營運與建造業相關生產設施的經驗、大樓整體規劃及設計、用以建造及營運先進生產大樓和設施的創新技術、各項設施年產量，以及其他建議的先進生產設施。評審準詳列在招標文件內。