59歲男收外圍波纜涉款逾340萬元罪成　今判囚13個月

廉政公署貪污調查揭發一名59歲男子收受足球賽事非法外圍賭注，涉款逾340萬元。被告早前經審訊後被定罪，今日(23日）在區域法院被判入獄13個月。



廉政公署。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

廉政公署調查發現，59歲男子賴國驃在2016年11月至2020年3月期間，有份經營足球賽事非法外圍投注生意，並從客戶收受賭注共逾340萬元。該名男子早前被裁定兩項收受賭注罪名成立，違反《賭博條例》第7（1）（a）條。

區域法院暫委法官韋漢熙判刑時表示，考慮到本案案情嚴重，涉案金額龐大，犯案時間長，必須判處被告監禁刑罰，最終判被告入獄13個月。控方今日由高級檢控官陳哿弘代表出庭，並由廉署人員潘曦媛協助。

香港警察。（資料圖片）

廉署調查上述案件時，揭發一名時任警長就一宗警方調查收賄款50萬元、詐騙儲蓄互助社貸款，以及投注非法外圍賭博。該名警長早前被廉署分兩宗案件起訴貪污及欺詐等罪名，分別判囚18個月及判處240小時社會服務令。