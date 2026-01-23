青年宿舍BeLIVING退場｜業主紀惠集團：收樓期延長多一個月至3.31

位於銅鑼灣政府資助青年宿舍BeLIVING Youth Hub，由紀惠集團旗下的酒店改裝而成，香港青年聯會負責營運。過百名青年租戶上周一（12日）突然收到通知，要求在農曆新年後的2月28日前搬離宿舍，即通知期僅得一個多月。青年聯會和紀惠集團代表今日（23日）會見傳媒交代事件，紀惠集團稱考慮到新年將至，交樓時間將延長多一個月，至3月31日，希望令租戶有更多時間準備搬遷。



青年聯會今日（23日）回應指，BeLIVING租戶的搬遷日期將會延遲一個月，即租戶須在3月31日搬遷。（洪芷菁攝）

過百名BeLIVING青年租戶上周一突然收到通知，指青聯要求他們在農曆新年後的2月28日前搬離宿舍。有人認為通知期太短，短期内難以找到其他安置地方，「通知期仲要夾住咗個農曆新年」。

青聯和紀惠集團代表今日會見傳媒交代事件，青聯首席參事楊政龍表示，去年底接獲業主通知不獲續租後，已即時部署並向租戶交代，本身宿舍租期到2月28日，與租戶合約亦列明有一個月通知時間。他指，體諒到近農曆新年，「都係倉促」，所以已「畀足差唔多個半月」通知，同時豁免2月租金作為「小小補償」。

紀惠集團執行董事湯振傑表示，知悉年輕人臨近農曆新年要面對搬遷情況，與青聯與民青局商討後，順延交樓日期多一個月至3月31日，租戶須在3月31日前搬遷，希望令租戶有更多時間籌備。

根據青聯向租戶發出的「終止通知書」提到，租戶須確認已收到並接受通知，「此為許可人辦理押金退還手續之前的必要條件」。對於有租戶反映須簽署聲明方能退回按金，青聯主席蔡曜陽指有關說法失實，合約已提出，只要租戶退回房間，並確保房間狀況完好，便可退回租金。