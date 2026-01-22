青年宿舍BeLIVING退場　湯文亮指營運方欠租千萬　青聯稱未能續約

位於銅鑼灣政府資助青年宿舍BeLIVING Youth Hub（下稱BeLIVING），由紀惠集團旗下的酒店改裝而成，香港青年聯會負責營運，不過，宿舍運作不足三年便結束營運，逾百位青年租戶須於一個多內遷出。



紀惠集團約一年多前已委託中介放售BeLIVING現址，集團行政總裁湯文亮今午（22日）回應《香港01》指，上址未有售出，強調其角色只是業主，出租予香港青年聯會，所以無權踢走與青聯簽署合約的租客，形容今次風波是無妄之災。他透露，青年聯會已欠租逾一年，拖欠過千萬元，料因錄得虧損而結束營運。他說︰「現在爆了出嚟，最後發覺青聯欠租，我食了死貓。」



香港青年聯會回應指，與業主紀惠集團的租約至今年2月28日，獲告知未能續約後，已立即通知住戶盡快安排住宿事宜，過去一周已協助轉介近半住戶申請其他青年宿舍，未來將繼續與住戶保持緊密聯繫，並舉辦惜別會祝願他們的未來更美好。對於被指欠租逾一年，青聯則無回應。



業主紀惠集團屢傳財困 被懷疑是青年宿舍停運主因

政府早於2022年在《施政報告》提到資助非政府機構租用合適酒店改裝成青年宿舍，翌年3月27日位於銅鑼灣的青年宿舍BeLIVING Youth Hub率先啟用，提供194個宿位，最便宜宿位收3,800元月租，若全部房間順利租出，料每月可獲得政府資助106.7萬元。

惟宿舍參與計劃不足三年，過百名青年租戶上周一（12日）突然收到通知，要求在農曆新年後的2月28日前搬離宿舍，即通知期僅得一個多月。

湯文亮形容無妄之災︰大廈未售出、無權踢走青聯租客

宿舍業主紀惠集團由資深投資者湯文亮任擔行政總裁，他回應《香港01》指，香港青年聯會通過地產代理租用BeLIVING現址，強調紀惠集團的角色只是業主，將上址出租予青年聯會，無權踢走與聯會簽署合約的租客，即使日後賣盤也連同租約一同出售，形容今次風波是無妄之災。

紀惠集團近年屢次傳出財政問題，2024年亦委託中介放售BeLIVING現址。被問到青年宿舍現址是否正在賣盤，湯文亮說「未必賣，只是有人有興趣」。他並否認需放售物業減磅。

遭香港青年聯會欠租逾一年 金額過千萬元

湯文亮更稱自身才是苦主，透露香港青年聯會的租約為期5年，惟現時已欠租超過一年，拖欠過千萬元，因此他已委託律師追討欠租，估計青年聯會經營青年宿舍錄得虧損，自行選擇結束營運，並要求租客搬遷。

湯文亮又指，已向香港青年聯會提供便宜的租金，沒想過取得政府資助仍然拖欠租金，更無辜受到牽連。「現在爆了出嚟，最後發覺青聯欠租，我食了死貓。」

澄清紀惠集團無財政壓力 借貸比率合格

近年銀行界掀起「Call Loan潮」，對於紀惠集團屢次傳出財政問題，需放售物業減磅。湯文亮澄清，集團並無財政壓力，銀行沒有Call Loan，借貸比率合格。

香港青年聯會︰過去一周轉介近半住戶申請其他青年宿舍 無回應欠租

香港青年聯會回應指，與業主紀惠集團的租約至今年2月28日，當獲告知未能續約後，已立即通知住戶盡快安排住宿事宜，並主動同意向2月底遷出的住戶豁免2月租金，目前大部份住戶同意相關安排，過去一周已協助轉介近半住戶申請其他青年宿舍。

香港青年聯會又指，榮幸參與「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，成為香港青年住宿過渡性安排的一份子，又指旗下的「Be好鄰里計劃」，成功讓青年建立積極參與社區活動的習慣，彼此建立深厚友誼並有所成長，相信這些經驗是難能可貴的。

香港青年聯會指，未來將繼續與住戶保持緊密聯繫，邀請他們參與青聯舉辦的活動，並將舉辦惜別會，祝願他們未來更美好。

至於被指欠租逾一年，青聯則未有作出回應。

香港青年聯會由青年才俊組成 歷任主席包括霍啟剛及黃英豪

香港青年聯會成立於1992年8月4日，主要以中華全國青年聯合會及各省市青聯的港區特邀委員為核心，由香港港各界青年才俊、青年團體領袖及學界精英組成。現任主席為蔡曜陽，是陽光企業服務有限公司執行董事，去年在選舉委員會界別分組補選中當選。

官網資料指，香港青年聯會擁2,700多名個人會員，團體會員39個，總會員人數逾3.3萬。歷屆主席包括立法會議員霍啟剛、霍英東次子霍震寰、前立法會議員黃英豪等。