主教山再有人非法佔官地　地政限令1.26前清除　將聯合食環署行動

《香港01》去年曾報道，有人在主教山官地加建搭棚工程，聲稱要建「毛澤東文化館」，經地政總署下清拆令，該處已還原為一片空地，惟近日再起風波。有網民在社交平台Threads上發布短片，指有人搬運傢俬到該處附近僭建出來的「公共空間」，疑再建毛澤東館。地政總署今日（16日）表示，已命令佔用人於本月26日前停止非法佔用該政府土地，亦會通知食環署檢視附近衞生情況。倘有關新建構築物或物品於限期前沒有被移除，地政總署及食環署將於限期屆滿後聯合清理。



有網民1月13日晚在社交平台Threads上發布短片，指有人搬運傢俬到主教山僭建出來的「公共空間」，疑再建毛澤東館。（hayyydd@Threads）

去年搭棚建築物位處的空地已還原，現場有地政總署的告示顯示，該處為政府土地，不准擅闖。（黃寶瑩攝）

主教山後方空地擺放大量建築物料，空地前有一道鐵閘，以密碼鎖鎖上。（黃寶瑩攝）

「公共空間」後方空地擺放大量建築物料，空地前有一道鐵閘，以密碼鎖鎖上。（黃寶瑩攝）

近日有網民指，有人搬運傢俬到主教山近棠蔭街山邊一塊空地，疑似再想非法佔領官地。《香港01》星期三（14日）發現該空地放置了大量建築材料及雪櫃，空地前有一道鐵閘，被密碼鎖鎖上。不過，去年被指搭竹棚建毛澤東館的主理人芳姐，當日向記者否認要再建「毛澤東文化館」。

地政：已令非法佔用人1.26移除新構築物 限期屆滿將聯合食環署行動

地政總署表示，1月14日接獲投訴，同日聯同食環署到現場視察。地政處已命令佔用人於1月26日前停止非法佔用相關政府土地，食環署亦會檢視附近衞生情況。倘有關新建構築物或物品於有關通知限期前沒有被移除，地政處及食環署將於限期屆滿後聯合清理。

去年非法搭建竹棚已移除 本月5日已圍封涉事範圍

署方又表示，去年11月該土地遭非法佔用搭建竹棚，九龍西區地政處得悉個案後立即張貼通知，命令佔用人於2025年12月11日前停止非法佔用。地政處人員於12月初到現場視察後，確認有關竹棚已被移除，並於1月5日圍封相關土地。

主教山非法佔官地問題詬病多年 地政指申訴專員公署正了解

就早年於主教山範圍興建及擺放的不同設施、構築物及其他物品，包括各種康體設施、宗教物品等，由於相關清理行動計劃曾遭居民強烈反對，深水埗地區管理委員會遂決定暫緩行動，並正探討不同方案以妥善處理問題。申訴專員公署亦正向地政處了解有關個案。

康體設施旁放置了一個雪櫃。（董素琛攝）

對於非法佔用政府土地的新建構築物，地政處會繼續根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）採取土地管制行動。在過去3個月，地政處曾於主教山進行32次巡查，並針對非法佔用政府土地的新建構築物採取土地管制行動。