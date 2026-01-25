積金易平台停用eKYC電子身份認證　須透過「智方便」註冊防冒充

早前有不法分子用高仿真度的偽造智能身份證，冒充計劃成員以eKYC註冊「積金易」，積金局主席劉麥嘉軒今天（25 日）發表網誌，指儘管案件不涉及「積金易」外泄個人資料，但平台都決定停用eKYC註冊「積金易」以改善保安。因應「智方便」最近引入最新的加強認證措施，所有註冊「積金易」現均透過「智方便」驗證和註冊，提升保安以保障用戶的利益。



積金易平台（積金局提供圖片）

劉麥嘉軒表示「積金易」平台決定停用電子身份認證（electronicKnowYourCustomer(eKYC)）註冊，以進一步改善保安。她指出「積金易」投入運作至今，已註冊「積金易」的強積金計劃成員當中，大約有八成是用「智方便」註冊，其餘是透過eKYC進行線上快速身份驗證和註冊「積金易」。

積金局主席劉麥嘉軒（積金局提供圖片）

她表示，明白部份用戶或有不同情況，可能暫時無法使用「智方便」註冊「積金易」。為進一步協助這些用戶，由2月2日起如個別用戶對使用「智方便」註冊「積金易」需要協助，可帶同香港智能身份證，前往任何一間「積金易」服務中心，由中心職員協助使用中心內的自助服務站註冊「積金易」。

此外， 「積金易」亦提高了提取強積金的保安要求，以加強保障計劃成員的利益。改善的安排包括：

．所有早前以eKYC註冊的帳戶，如申請提取強積金，申請人便會收到「積金易」發出的通知，要求申請人在指定限期前透過「智方便」進行額外的身份驗證。

．申請人如在指定限期內未能透過「智方便」完成額外身份驗證程序，提取強積金的申請將不獲處理。

．申請人如需協助，可親身前往「積金易」服務中心進行身份核實。

她呼籲仍未註冊「積金易」的打工仔女，盡快透過「智方便」註冊；已成功註冊「積金易」的用戶，亦應妥善保管登入資料，如用戶名稱及密碼，並定期更改密碼，提升保安以保障帳戶安全。

「積金易」平台在2026年踏入新階段，最後兩個大型強積金計劃將於1月29日加入「積金易」，是「積金易」自2024年6月開始運作後的里程碑，屆時全港超過九成打工仔女及僱主都可使用「積金易」管理強積金。餘下的兩個專為建造業和飲食業散工而設的強積金行業計劃亦會在今年3、4月加入「積金易」。