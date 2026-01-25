強制巴士戴安全帶｜導遊旅巴「拗身」介紹景點　嘆腰痛：邊有咁㗎

強制巴士戴安全帶新法例今日（25日）起生效，涵蓋旅遊巴。乘客坐巴士時，若座位有安全帶，必須佩戴，否則最高可罰款5,000元及監禁三個月。以往導遊都經常站在旅遊巴車頭，面向乘客介紹景點，新法例下，導遊在旅遊巴行車期間也要全程佩戴安全帶，現時唯有坐着。



其中，導遊白小姐坐在前排座位「拗身」向旅客介紹景點，嘆腰骨痛，直言感奇怪，「全世界邊有導遊咁樣㗎」。亦有導遊坦言用背脊解說景點並不禮貌，支持盡快將旅遊巴頭排座位改裝成「倒頭位」。



2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，涵蓋旅遊巴。（廖雁雄攝）

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，涵蓋旅遊巴。（廖雁雄攝）

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，導遊坐着「拗身」介紹景點。（廖雁雄攝）

導遊車上「拗腰」講解 大嘆腰骨痛：邊有咁㗎

導遊白小姐指，未開車前便特別提醒團友戴安全帶，自己亦有戴上，之後便不會再檢查。不過，她介紹景點時亦需坐着，「拗身」介紹。她指這個動作已令她腰骨痛，亦直言奇怪，「全世界邊有導遊咁樣㗎」。

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，導遊坐着「拗身」介紹景點。（廖雁雄攝）

2025年1月25日，巴士強制佩戴安全帶的新法例即日起生效，導遊白小姐直言奇怪，「全世界邊有導遊咁樣㗎」。（廖雁雄攝）

來自珠海的盧小姐認為導遊不面對團友解說沒有影響，笑稱導遊依然有親切感。（廖雁雄攝）

團友笑稱導遊「拗腰」依然有親切感

不過，白小姐的團友、來自珠海的盧小姐則認為導遊不面向團友講解也沒有影響，笑稱導遊依然有親切感。她亦指在珠海乘巴士也習慣了戴安全帶，來港不會覺得不便。

曾女士支持將旅遊巴首排座位改裝成「倒頭位」。（洪戩昊攝）

用背脊解說景點 導遊感不禮貌 支持改裝成「倒頭位」

另一位導遊曾女士則認為新法例應豁免導遊，因為用背脊解說不禮貌。旅遊促進會總幹事崔定邦指行內正構思將旅遊巴首排座位改裝成「倒頭位」，曾女士則表示支持，認為可解決現時問題。