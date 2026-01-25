國泰航空80周年主題電車巡遊港島　空姐穿經典懷舊制服重現那些年

國泰航空為慶祝踏入80周年，舉辦主題電車巡遊，由上星期起至2月19日，穿梭於港島不同路線，身穿懷舊制服的機艙服務員亦會在電車上與公眾見面。國泰顧客及商務總裁劉凱詩指，在未來一年，會推出更多與國泰航空80周年相關的慶祝活動及精心設計的限定商品，希望市民繼續關注及支持。國泰電車巡遊今（25日）下午1時至4時沿屈地街電車廠駛至北角，建議市民可於銀行街、金鐘港鐵站、百德新街、維多利亞公園觀賞。



為慶祝踏入80周年，國泰舉辦主題電車巡遊，由上星期起至2月19日，穿梭於港島不同路線。（國泰提供）

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩表示，早前國泰已率先推出首架結合了國泰經典的「生菜葉三文治塗裝」和80周年標誌的空中巴士A350長途客機，另一架機身塗上「生菜葉三文治塗裝」的波音747貨機，亦即將亮相，為80周年的慶祝揭開序幕。

她續指，希望把國泰航空的故事，帶到更多香港大眾市民身邊，因此把多款經典機身塗裝，由天空帶到地面，化身為今日大家所見的主題電車，由上星期起至2月19日，穿梭於港島不同路線，為城市增添獨特色彩。

這些塗裝包括經典「Betsy」道格拉斯 DC-3 銀色設計、首個以綠、白色為主調的 Convair 880 塗裝、為人熟悉的大柴又名「生菜葉三文治」，以及現今「翹首振翅」標誌，它們象徵着國泰不同年代的品牌演變，也見證了國泰在航空業上的突破及創新。

國泰辦80周年電車巡遊穿梭港島，邀請市民參與並拍照留念。（國泰提供）

國泰特別邀請約2,000名機艙服務員與地勤同事，一同穿上自 1946年以來十款別具代表性的經典制服，讓大家重新回味每一個時代的美學與文化。例如從1940年代二戰後深受軍風影響的制服，至1960年代以中式鈕扣和紅色元素帶來的突破，再到1969年迷你裙出現在航空界、象徵年輕文化崛起的年代。