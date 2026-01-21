國泰︰去年12月國泰航空載客量按年增22%　香港快運載客量升24%

國泰（0293）公布旗下國泰航空及香港快運於去年12月份營運數據。其中國泰航運於當月載客量按年增長22%至273.98萬人次，可用座位公里數按年增長23%；香港快運月內載客量為78萬人次，按年增加24%，可用座位公里數增長19%。



香港快運。（香港快運提供圖片)

該公司又指出，去年全年國泰航空及香港快運合共載客量為3,600萬人次，按年增長27%，與年內客運運力顯著提升有關，又指出可用座位公里數按年增長逾25%。

貨運方面，於去年12月國泰貨運載貨量按年增長6%，可用貨物噸公里數按年增長8%，全年貨運量增幅超過9%。

2025年10月17日，美國加州，一架國泰航空波音777客機飛抵洛杉磯國際機場後正在滑行。（Getty）

農曆新年航班預訂穩步上揚

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示﹕「2026年1月3日的單日載客人次突破12.6萬，再創歷史新高，為新一年揭開亮麗序幕。」她又指出﹕「踏入2026年，我們將舉辦一系列特別活動，慶祝國泰成立80周年。我們會秉承成為顧客最喜愛服務品牌的新願景，持續提升顧客體驗，進一步鞏固香港的國際頂尖航空樞紐地位。年末假期過去，顧客已開始規劃新一輪行程，農曆新年的航班預訂穩步上揚。展望二月後，我們將專注把握香港及區內重點盛事於復活節前所帶動的出行需求。 」

談及貨運業務時，劉凱詩表示﹕「我們預料1月上旬的貨運需求將略為回順，但隨著農曆新年假期臨近，需求有望逐步攀升。」