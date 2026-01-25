宏福苑火｜消防處巡查多區商廈揭259項違規　37宗檢控涉阻塞通道

大埔宏福苑五級大火導致168人死亡，引起社會大眾愈來愈關注大廈防火安全問題。消防處於過去兩個周末派出便衣巡查共36幢大廈，揭發259項違規事項，主要涉及阻塞逃生路徑、防煙門打開或損壞。處方向相關人士共發出70張消除火警危險通知書，並作出37宗檢控。



黎健武指，明白市民關注部分高風險大廈，消防正搜集情況較不理想的大廈情報，或加強巡查。（賴卓盈攝）

消防處今次行動針對巡查的36幢樓宇，分別位於油尖旺區及荃灣等地，其中31幢大廈是上次巡查時發現情況較嚴重的大廈。消防處共發現259項違規事項，包括83宗阻塞逃生通道、34宗防煙門被楔開、32宗防煙門損壞。處方向相關人士發出70張消除火警危險通知書，並作37宗檢控。

另外，有傳媒報道指部份大廈在消防處巡查一段時間後「故態復萌」，重新出現多個消防安全問題，高級消防區長（樓宇改善策略及特別行動）黎健武指，會加強派便衣人員巡查高風險大廈。他舉例，處方去年12月巡查尖沙咀一個商場時，發現9項違規事項，今年1月再次突擊巡查，僅揭發一項違規事項，認為執法有效。

《香港01》上月到旺角瓊華中心，發現8樓火鍋放題店牛大人其中一邊的防火門前有3個大型垃圾桶，只剩下右邊半隻門可以通往走火樓梯。（資料圖片/賴卓盈攝）

旺角瓊華中心多層的防火門以門擋卡住，長期打開。（賴卓盈攝）

外界有聲音批評部份大廈防火情況不理想，包括荃灣大鴻輝中心等，黎健武指明白市民關注部份高風險大廈，消防正搜集情況較不理想的大廈情報，會加強巡查。

九龍西分區副指揮官馮景楠指，處方去年4月1日至12月31日共巡查1367棟樓宇，發出超過4000張消除火警危險通知書，並作335宗檢控。（賴卓盈攝）

消防處去年3月尾，在港島中、九龍南、九龍西、新界南消防行動分區成立分區安全隊伍，由去年4月1日至12月31日共巡查1367棟樓宇，發現逾2700宗阻塞逃生途徑，874宗防煙門被楔開。處方發出超過4000張消除火警危險通知書，並作335宗檢控。