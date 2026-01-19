消防處今起兩個月巡1500棟舊式大廈　規定消防裝置損壞時需貼告示

大埔宏福苑大火後，市民關注消防裝置能否正常運作。消防處今（19日）起，進行為期兩個月的前哨行動，派出軍裝人員突擊巡查全港1,500棟舊式住用及綜合用途建築物。行動主要針對大廈的火警鐘、消防喉轆系統等裝置，檢查其是否有按規定作年檢，會向違規者發出勸喻信、警告信，或到法庭提出檢控。



消防處本月8日發出兩份通函，進一步加強樓宇消防裝置及設備的管理，要求消防裝置出現損壞時，承辦商必需在裝置當眼位置張貼符合標準規格的損壞告示。



消防處今（19日）起，派出軍裝人員突擊巡查全港1,500棟舊式住用及綜合用途建築物。消防區長（政策）羅建新（左）、助理消防區長（消防設施監督）楊嗣康（右）講解新安排。（梁鵬威攝）

當消防裝置出現損壞時，承辦商必需在裝置當眼位置（如：樓宇出入口）張貼符合標準規格的損壞告示。（梁鵬威攝）

行動主要針對樓宇的火警鐘、消防喉轆系統

由今日（19日）起計兩個月，消防處會派出軍裝人員，突擊巡查1,500棟1987年或之前首次呈交建築工程圖則的住用建築物及綜合用途建築物。行動主要針對樓宇的火警鐘、消防喉轆系統，檢查其最近12個月是否有按法例要求聘請消防裝置承辦商為設備進行年檢；是否有按規定向消防處提供年檢證書；相關系統是否有異常情況。

消防區長（政策）羅建新（梁鵬威攝）

消防區長（政策）羅建新表示，處方期望在大火後可提升市民對消防裝置的信心。（梁鵬威攝）

消防處不排除會巡查更多大廈 會向無年檢大廈採取執法行動

消防區長（政策）羅建新表示，宏福苑大火前，消防處亦有檢查消防裝置，但指處方期望在大火後可提升市民對消防裝置的信心，同時亦藉着大火後，市民對火警警示意識較高時作高調巡查，提高警覺性。

羅建新說，初步估算兩個月內可完成1,500棟大廈的巡查，若資源許可，不排除巡查會擴展到其他大廈。他續說，當局一直有針對消防裝置巡查，每12個月請消防承辦商去年檢，會繼續到不同區分巡查，確保其有進行年檢。

羅建新指，若大廈沒有為消防裝置進行年檢，會採取執法行動，包括勸喻信、警告信，或到法庭提出檢控，處方會密切留意其狀況。若大廈在12個月後重犯，會再探取執法行動，並將紀錄交予法庭，作為判刑時的考慮。

消防處要求消防裝置承辦商，在進行與消防裝置無關的工程時，需在大廈消防裝置的關鍵電源上，貼上圖示封條。（梁鵬威攝）

如工程需關閉任何消防裝置 必須先向消防處通報

另外，消防處在本8日發出兩份通函，規定註冊消防裝置承辦商進一步加強樓宇消防裝置及設備的管理，包括當消防裝置出現損壞時，承辦商必需在裝置當眼位置張貼符合標準規格的損壞告示。另外，如需在工程進行前關閉任何消防裝置，必須事先評估是否會影響其他消防裝置的運作，並一併向消防處通報所有受影響範圍。

消防處會將圖示的消防喉轆使用方法，張貼在喉轆的當眼位置。（梁鵬威攝）

羅建新表示，張貼告示的做法旨在令市民在火警時有所警覺，作出適當決定，辦免因使用失效的火警裝置，而浪費寶貴的逃生時間。