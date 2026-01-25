BLACKPINK演唱會｜周六訪港內地客達18.8萬　較除夕南下跨年多4萬

韓國人氣女團BLACKPINK昨（24日）起一連三日在啟德體育園主場館舉行《Deadline》巡迴演唱會，吸引不少各地歌迷來港，包括BLACKPINK的內地粉絲。根據入境處數據，昨日入境香港的內地訪客人次高達18.8萬，較上周六增加約3.5萬，為近月較多內地人次訪港，較去年除夕（12月31日）南下跨年的14.8萬人次更多出約4萬，僅次於1月1日及2日元旦假期。



1月24日，購買了企位門票的BLACKPINK支持者提早數小時到場排隊。（吳美松攝）

1月24日，購買了企位門票的BLACKPINK支持者提早數小時到場排隊。（吳美松攝）

昨日(24日)是韓國女團BLACKPINK《Deadline》巡迴演唱會香港站開鑼，吸引大批內地粉絲南下到啟德主場館「睇騷」。入境處數據顯示，昨日内地訪港人次達188,135，較上周六的153,582多出約3.5萬人次。最多人經落馬洲口岸來港，有約4.2萬人次，其次是高鐵西九龍口岸，約4.1萬人次。

啟德體育園區內到處也有BLACKPINK演唱會海報。（資料圖片/洪戩昊攝）

韓國天團BLACKPINK將在1月24日至26日，於啟德主場館舉行世界巡迴演唱會香港站。（成員Jennie IG圖片）

對比近期內地訪客南下數字，最多內地客訪港為1月1日及1月2日的元旦假期，分別錄得215,332及194,845，其後較多內地客南下為昨日達到188,135，甚至較去年除夕（12月31日）錄得的148,435，多出接近約4萬人次。

港人北上方面，昨日有約40.2萬人次北上，比上周的39.8萬人次略增。最多人經羅湖口岸出境，有約12.3萬人次。其次是落馬洲口岸，有約10.1萬人次。