BLACKPINK演唱會2026｜買企位狂迷昨晚通宵排隊 霸靚位親近偶像
撰文：吳美松
韓國人氣女團BLACKPINK今（24日）起一連三日在啟德體育園主場館舉行《Deadline》巡迴演唱會，吸引不少歌迷搶購門票入場「朝聖」。昨晚（23日）更已有粉絲冒寒在場外排隊等候入場，他們都買了不設劃位的站立位置，爭取率先入場佔據最佳觀賞位置。
人龍今午近2時才消散，他們因人數眾多，獲放行至閘門前排隊，然後按時過檢入場。昨夜已有支持者自發到場排隊，但大會3時30分才開放入場。不過，亦有買了企位的粉絲今日下午才到場，盧先生指因為懶及寒冷，所以昨晚沒排隊，而且他比較享受場內氣氛，位置反而不太重要。
有市民昨晚近11時在社交媒體上分享，指經過啟德體育園主場館時，看到已有支持者在場外排起人龍。該些支持者都是買了站立位置門票，越早入場可以去到越近舞台的位置，更近距離欣賞BLACKPINK表演。
記者今午1時45分左右到場，剛好見到「龍尾」，他們因人數眾多，而且門票入場閘口位置較遠，獲安排先進到閘前排隊，再依大會原定時間過安檢入場。職員向記者證實，昨夜有粉絲自發排隊，但就不清楚何時開始有人排隊。
買了企位的盧先生沒有半夜到場，他表示，有留意到相關消息，但因為懶及寒冷，因此沒有提前排隊。他又指這現象經常發生，已不是新鮮事。被問到怕不怕站不到好位置，他說比起位置，更享受入場後的氣氛，反正已可以入場看到偶像。
他是Lisa的忠實支持者，今天特意花時間化妝，模仿Lisa的搖滾造型，早前更在Lisa的pop-up店花了約2000元。
來自河南的李小姐昨日到港，今次是她第一次在啟德體育園欣賞演唱會，不過就不會留港多數天，因為她是學生，仍需上學。她以前亦曾來過香港，問到香港的印象，她指「我比較喜歡這邊」。李小姐買了「山頂位置」的門票，她認為能入場已不錯，山頂亦還好，「畢竟票好難搶」。
