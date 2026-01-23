BLACKPINK演唱會周六起開騷　入場與交通　啟德體育園打卡位全覽

【BLACKPINK演唱會／啟德體育園／啟德主場館】韓國女子天團BLACKPINK將於1月24日至26日在啟德主場館舉行世界巡迴演唱會香港站，啟德體育園今日（23日）公布入場及交通安排，提醒觀眾應提前領取實體門票，預留足夠時間安檢入場，屆時啟德主場館將實施分時段入場，專業相機及鏡頭等設備不准進內。



此外，啟德體育園內多個地點已改裝成粉絲的打卡點，包括港鐵啟德站外的旗海、粉紅應援大橋、主場館LED燈光展等。BLACKPINK演唱會入場及交通安排、四大打卡點等一文看清。



韓國天團BLACKPINK將在1月24日至26日，於啟德主場館舉行世界巡迴演唱會香港站。（LIVE NATION圖片）

BLACKPINK演唱會2026幾時舉行？

「BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG」將於1月24至26日在啟德主場館舉行。啟德體育園今日（23日）公布已全面進入「PINK MODE」，園內已設有粉紅旗海、巨型海報、BLACKPINK粉紅色LED幕牆等，包括大量粉色光影與視聽特效等。

BLACKPINK演唱會香港幾點開始安檢？

啟德體育園提醒觀眾出發前要做好準備，周六及周日將於下午1時開放安檢，下午6時30分開場。啟德主場館將因應演唱會門票類別，實施分時段入場安排，觀眾可查閱門票上的入場閘口，提前計劃來往體育園的路線和交通安排。

韓國天團BLACKPINK將在1月24日至26日，於啟德主場館舉行世界巡迴演唱會香港站。（Getty Images）

BLACKPINK演唱會各閘口入場路徑是什麼？

持企位門票的觀眾安檢後可在C、K及Y閘的指定等候區排隊，期間遵從現場工作人員指示，有秩序地分批入場。由於Y閘位於地面，步行路徑與其他閘口不同，建議乘搭港鐵的觀眾在啟德站D出口，沿啟德車站廣場及沐泰街迴旋處步行前往，經過承啟道行人過路設施後到達。

持其他門票的觀眾（即非使用C、K及Y閘）可在下午4時開始入場，按照門票指示的閘口選擇經較近港鐵宋皇臺站西橋，或是較近港鐵啟德站中央廣場前往。

下周一（1月26日）的演唱會下午1時30分開放安檢，下午7時開場，持企位門票的觀眾（即C、K及Y閘）可參考上述安排。持其他門票的觀眾（即非使用C、K及Y閘）則在下午4時30分開始入場。

BLACKPINK演唱會地圖。（啟德體育園圖片）

BLACKPINK演唱會港鐵及跨境交通開到幾點？

啟德體育園預期活動期間附近一帶的交通較繁忙，觀眾應乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車。

港鐵服務︰離場時，港鐵加密屯馬綫班次，經港鐵大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，將於晚上10時59分從宋皇臺站開出、晚上11時01分從啟德站開出。

特別巴士服務︰專營巴士公司提供11條特別路線分別前往落馬洲（新田）、港珠澳大橋香港口岸和機場，以及港九新界各主要地區。

跨境巴士服務︰計劃當日返回內地的觀眾可乘搭體育園安排的跨境巴士，需提前在營辦商的網上平台購票，離場時現場不設售票。

▼BLACKPINK演唱會演唱會周邊產品▼



BLACKPINK演唱會｜的士、私家車及停車場安排一覽

的士安排︰啟德主場館的士上落客區開放上落客，觀眾離場時可先預約的士在該處上車。宋皇臺道上落客區在進場時段期間的下午3時30分至7時，僅供的士落客，離場時段不開放的士進入。

私家車安排︰使用私家車的觀眾可在啟德青年運動場落車，僅供到場落車，散場時不開放上客，也可在啟德沐和街及土瓜灣馬頭角道的指定地點上落車。

停車場服務︰園區停車場只提供予已預約或購買泊車證的人士使用。

啟德零售館外的LED巨型幕牆亮起粉色主題視覺效果。（啟德體育園圖片）

BLACKPINK演唱會啟德主場館有什麼唔准帶？

觀眾應遵守場地規則，特別是所有專業相機、攝錄機、運動相機、360度相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭、⼿機可拆式鏡頭、手提電腦、平板電腦、自拍棍、三腳架、長傘，以及任何超過600毫升的容器等，均不可帶入場內。至於容量不超過600毫升的塑膠 / 硅膠水瓶／杯可以攜帶入場，但不得附有瓶蓋／杯蓋及任何液體。

如有需要，觀眾可使用場外的臨時儲物架或雨傘桶暫存物品，但需自行評估風險，也可選擇付費行李寄存、設於啟德零售館內的電子儲物櫃服務，並在離場時領回物品。

啟德車站廣場與渡行徑高掛BLACKPINK旗海。（啟德體育園圖片）

BLACKPINK演唱會有什麼打卡點？港鐵啟德站高掛旗海

踏出港鐵啟德站或宋皇臺站D出口可沉浸在粉紅色盛典，啟德車站廣場與渡行徑高掛BLACKPINK旗海，戶外地面鋪滿「BLACKPINK IN YOUR AREA」心形貼紙，啟德零售館外的LED巨型幕牆亮起粉色主題視覺效果，巨型海報與粉紅燈光沿啟德體育大道延伸。

BLACKPINK演唱會有什麼打卡點？啟德零售館2買周邊商品

整座啟德零售館2換上粉紅新裝，粉紅燈光配上BLACKPINK熱唱歌曲循環播放，零售館2外則設有巨型BLINK（BLACKPINK粉絲名稱））主題打卡位。零售館2地下中庭的官方周邊商品店即日起至1月26日開放，營業時間為早上11時至晚上9時，提供限定特別商品。

港鐵宋皇臺站通往啟德主場館的西橋，變身成BLINK專屬的粉紅應援大橋。（啟德體育園圖片）

BLACKPINK演唱會香港2026有什麼打卡點？主場館西橋粉紅應援大橋

由港鐵宋皇臺站通往啟德主場館的西橋，變身成BLINK專屬的粉紅應援大橋，橋頂以LED打造近百米長BLACKPINK視覺走廊，西橋旁的美食海灣地面也佈滿BLACKPINK字樣的光影投射。

BLACKPINK演唱會香港有什麼打卡點？主場館LED燈光展入夜震撼

啟德主場館準備進場與散場期間送上驚喜，中央廣場設置「FWD x BLACKPINK巨型打卡位」，粉絲進場前可盡情打卡；主場館外牆在1月24至26日亮起BLACKPINK主題LED燈光展，入夜後更震撼；而主場館內的美食站也推出限定美食。