飛鵝山直昇機坪變露營營地　行山客勸阻　獲普通話回應：只是玩玩

內地客近年熱愛到香港郊遊，惟部份人或不了解香港法例，在非指定露營地點紥營。網上最新傳出影片，晚間時份，飛鵝山自殺崖附近的山頂停機坪上，放有最少5個營帳，有約7人在營外玩樂，非常熱鬧。



網民在帖文透露，曾勸喻該批內地旅客轉往其他地點露營，惟失敗告終，「連自殺崖個直升機坪都唔放過，好言相勸仲話自己玩玩。」《香港01》正向漁護署查詢該地點露營是否觸犯相關法例。



飛鵝山晚間非常熱鬧，自殺崖附近的山頂停機坪上放有最少5個營帳。（Threads@primilicious影片截圖）

網民稱曾好言相勸 內地旅客回應︰沒事我們只是玩玩

網上社交平台Threads昨日（25日）傳出一條長度2秒影片，雖然最近晚間天氣清涼，但飛鵝山非常熱鬧，自殺崖附近的山頂停機坪上，放有最少5個營帳，有約7人戴上頭燈在營外玩樂，另有一人在帳篷內進食。

同時影片傳來一句普通話，一名男性在說「沒事，我們只是玩玩。」網民在帖文透露，原來他曾勸喻該批內地旅客轉往其他地點露營，惟失敗告終。「渣人們咸田（鹹田）、西灣露營都算，連自殺崖個直升機坪都唔放過，好言相勸仲話自己玩玩。」

停機坪附近建有一個發射站，直升機亦會定時運送物資。（資料圖片）

飛鵝山直升機停機坪供緊急救援及運送物資使用

根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人不得在郊野公園內露營或設置營帳，指定露營地點除外，否則最高可被判處罰款2,000元及監禁3個月。《香港01》正向漁護署查詢是否觸犯法例。

翻查資料，飛鵝山直升機停機坪主要供政府飛行服務隊、民用直升機升降，用作緊急救援及運送物資，除了拯救求救的登山者外，由於停機坪附近建有一個發射站，直升機亦會定時運送物資。