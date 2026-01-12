西貢麥理浩徑/鹹田灣篝火晚會疑違禁火令　內地露營團平台有提及

西貢鹹田灣海灘除夕及元旦淪為垃圾崗後，網上最新傳出影片，見10多人晚間在鹹田灣海灘圍着篝火歌舞，涉嫌違反《郊野公園及特別地區規例》禁生明火規定。



翻查資料，內地旅遊平台香港露營團的介紹中，雖無提及到篝火晚會，惟不少團友在旅程後留下好評，上傳多張篝火相片。例如有內地旅客特地報團在除夕夜跨年，稱當晚圍着篝火全場大合唱，另有團友建議在路途中檢起木材，更提醒帶備足夠膠袋。



相關露營團每逢周六及公眾假期都可報名出發，由即日起至今年二月底，共有16個日期可揀選，若選擇由深圳出發，索價人民幣320元（折合約357.5港元）。《香港01》正向相關部門查詢。



網上社交平台Threads轉發抖音一條時長10秒的影片，只見有10多人晚間在西貢鹹田灣海灘上圍着篝火歌舞。（抖音影片截圖）

篝火高度達半身 不斷散發花火 附近有營帳

內地旅客近年熱愛到西貢旅遊，不過部份旅客的行為卻引起爭議。網上社交平台Threads今日（12日）轉發抖音一條時長約10秒影片，見有10多人晚間在海灘上圍着篝火載歌載舞，玩得不亦樂乎，篝火的高度達至半身，更不斷散發花火，篝火不遠處搭有數個營帳。

有網民留言指，涉事地點位於西貢鹹田灣海灘。記者在微信小程序搜尋，發現確實有旅行團主打到西貢露營、遊走麥理浩徑一至二段，以及觀賞破邊洲。

若從微信搜尋「遊俠客」，可發現有旅行團主打到西貢露營、遊走麥理浩徑一至二段，以及觀賞破邊洲。（微信截圖）

兩日一夜團深圳出發索價320人民幣 新春黃金周一連六日可報名

該旅行團行程為兩日一夜，共有三個套餐，分為香港、深圳及廣州出發，團費視乎集合地點有所不同，大小同價。若選擇香港出發，索價人民幣270元（折合約301.6港元）；深圳及廣州分別索價人民幣320元及410元（折合約357.5港元及458港元）。

報名系統顯示，由即日起至今年二月底，用戶可揀選16個日期出發，其中周六是例團。另外內地新春黃金周期間，由2月17日至2月22日（正月初一至初六）一連六日都可報名。

報名系統顯示，由即日起至今年二月底，用戶可揀選16個日期出發，其中周六是例團。（微信截圖）

行程包括西貢鹹田灣露營賞日出 走麥理浩徑賞破邊洲

行程方面，首日先安排團友乘坐九巴94號線，由西貢市中心前往北潭凹，沿麥理浩徑二段步行至鹹田灣海灘，路程長約6公里，團友在海灘上露營過夜及欣賞日出，翌日再沿麥理浩徑一段往破邊洲，再返回東壩解散，路程長約12公里。

內地客報團跨年︰領隊帶着大家一起圍着篝火開火車！

雖然介紹頁面並未提及篝火晚會，惟不少人在旅程後留下好評，並上傳多張篝火相片。其中有內地旅客特地報團在除夕夜跨年，也是西貢鹹田灣被發現淪為垃圾崗的前一日，當晚全場大合唱，團友都圍着篝火載歌載舞。

尤其是第一天晚上也就是12.31晚上的篝火，氛圍太太太好了，鮮花一響全場大合唱，領隊帶着大家一起圍着篝火開火車，完美的跨年夜！ 露營團團友

內地客留言提醒帶備足夠膠袋即場檢木材

另有團友留言提到，領隊鼓勵他們執拾木柴堆起篝火，更有團友似乎不知道香港的郊野公園不能生火，竟然建議他人在路途中檢起木材，更「貼心」提醒帶備足夠的膠袋。

領隊讓我們自己拾柴火弄篝火，暖和有氛圍。 露營團團友

晚上篝火晚會很棒，但提醒小伙伴多備木材，路上很多可以檢哦！記得多帶袋子可以裝。 「遊俠客」團友

郊野公園條例禁止任何人生火

根據《郊野公園及特別地區規例》，除了指定燒烤地點或指定露營地點，任何人都不准在在郊野公園生火或用火，惟西貢鹹田灣海灘並非相關獲豁免的地點，即相關領隊及團友已違反香港法例。