美國不再建議兒童接種乙肝疫苗　衞署：不應盲目仿傚個別海外地區

美國疾病管制與預防中心今年初修改兒童接種疫苗建議，建議兒童接種的疫苗由17種減至11種，包括不再建議接種流感、乙型肝炎等疫苗。



「兒童免疫接種計劃」包括預防結核病、水痘、麻疹、乙型肝炎等12種傳染病。衞生防護中心今日（26日）表示，絕不認同任何涉及延遲或取消新生兒接種乙型肝炎疫苗的建議，以免對市民健康構成不可逆轉的重大公共衞生風險。中心總監徐樂堅呼籲市民不應盲目仿傚個別海外地區的做法，而對一直行之有效的「兒童免疫接種計劃」產生不必要的疑慮。



2025年12月5日，美國免疫實務諮詢委員會（ACIP）在疾病管制與預防中心（CDC）對兒童乙型肝炎疫苗接種計劃的建議投票。（REUTERS/Alyssa Pointer）

根據科學委員會的建議，初生嬰兒至小學六年級的學生需要在「兒童免疫接種計劃」下接種多種疫苗及加強劑，以預防12種傳染病，包括結核病、小兒麻痺症、乙型肝炎、白喉、百日咳、破傷風、肺炎鏈球菌感染、水痘、麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹和人類乳頭瘤病毒感染。

徐樂堅：市民不應盲目仿傚個別海外地區的做法

衞生防護中心表示收到傳媒查詢，會否調整接種計劃。衞生防護中心表示，任何公共衞生政策及醫學建議必須以科學實證為本，絕不認同任何涉及延遲或取消新生兒接種乙型肝炎疫苗的建議，以免對市民健康構成不可逆轉的重大公共衞生風險。

『兒童免疫接種計劃』切合本地的流行病學情況，並證實安全有效，對保障公共衞生的成果有目共睹，市民不應盲目仿傚個別海外地區的做法而對一直行之有效的『兒童免疫接種計劃』產生不必要的疑慮。 衞生防護中心總監徐樂堅

免疫接種成功將相關兒童傳染病發病率維持在極低水平

衞生防護中心總監徐樂堅指，政府一直全方位推動兒童疫苗接種，將有助保障兒童健康及整體公共衞生的疫苗納入「兒童免疫接種計劃」或其他政府疫苗接種計劃，例如季節性流感疫苗接種計劃。免疫接種覆蓋率一直維持在極高水平，成功將相關兒童傳染病在本港的發病率維持在極低水平。在疫苗的幫助下，全球自1980年消滅天花，香港亦於2000年消滅小兒麻痺症，並分別於2016年及2021年成功消除麻疹及風疹。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片／梁鵬威攝)

