BLACKPINK演唱會Rosé今嚐魚蛋　昨飲奶茶　蘭芳園：多咗韓國人嚟

BLACKPINK巡迴演唱會香港站上周六（24日）起一連三晚在啟德體育園主場館舉行，吸引不少各地歌迷到港。BLACKPINK成員Rosé連日「吃播」香港名物，在首兩場演唱會先後嚐雞蛋仔及港式奶茶，今日（26日）再吃香港地道小食魚蛋，更竪起拇指叫好。



位於啟德的小食店「THE CAPTAIN’S」指，昨日有許多人慕名而來品嚐雞蛋仔，看到這個場景感到與有榮焉；創出「絲襪奶茶」的蘭芳園，第二代負責人林俊業表示，昨晚Blackpink成員Rosé在演唱會中喝奶茶後，「今日真係多咗韓國人嚟。」



BLACKPINK成員Rosé今品嚐香港地道小食魚蛋，更竪起拇指叫好。（網上影片截圖）

BLACKPINK成員Rosé今品嚐香港地道小食魚蛋，更竪起拇指叫好。（網上影片截圖）

BLACKPINK演唱會｜Rosé再嘗香港特色小食魚蛋

BLACKPINK演唱會吸引大批歌迷來港，同時為香港提高知名度。BLACKPINK成員Rosé上周六（24日）首場在後台準備演出前，先品嚐香港街頭小食雞蛋仔，其後昨晚（25日）第二場手持經典黑白淡奶茶杯，淺嚐港式奶茶。

到了今晚（26日）尾場，Rosé則品嚐香港另一道特色小食——魚蛋，她品嘗後更竪起拇指叫好，現場一片歡呼。

▼BLACKPINK成員Rosé品嚐魚蛋▼



+ 3

「絲襪奶茶」蘭芳園第二代：開心到震

創出「絲襪奶茶」的蘭芳園，第二代林俊業表示，平時光顧的食客當中，不少是韓國旅客，昨晚Blackpink成員Rosé在演唱會中喝奶茶後，「今日真係多咗韓國人嚟。」他說，「絲襪奶茶」是父親林木河所創，香港奶茶出現在國際級歌手演唱會，心情「開心到震」。

▼BLACKPINK成員Rosé品嚐港式奶茶▼



+ 1

啟德小食店THE CAPTAIN’S：很多人慕名而來品嚐雞蛋仔

位於啟德AIRSIDE商場、主打雞蛋仔的小食店「THE CAPTAIN’S」指，昨天很多人慕名而來品嚐雞蛋仔。店鋪感謝Rosé欣賞香港特式小食，稱見到這個場景感到與有榮焉。店鋪正進行BLACKPINK應援，根據其提供的圖片，昨日店外不少人與應援物打卡。

▼BLACKPINK成員Rosé品嚐雞蛋仔▼



+ 5

BLACKPINK成員Lisa素顏低調現身車公廟。（Threads@mckennethyeung）

▼BLACKPINK成員Lisa素顏低調現身車公廟▼



+ 2

崔定邦料BLACKPINK為宣傳香港帶來正面作用

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，BLACKPINK的成員來自世界各地，在全球具有廣泛影響力，甚至獲不少高端品牌邀請成為代言人，相信她們來港飲奶茶、吃雞蛋仔及到車公廟拜神等，必定對香港帶來正面的宣傳作用，讓她們的粉絲更認識香港。

上周六（24日）內地訪港旅客達18.8萬人次，較去年除夕南下跨年多出約4萬。崔定邦認為，部份旅客明顯專程為觀看BLACKPINK演唱會，因此他認為社會對於演唱會經濟的討論已告一段落，應轉為「城市行銷」的新方向，讓香港更具競爭力，居民更認同所居住的城市。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片）

崔定邦倡跳入城市行銷角度︰唔好再停留只計有幾多人、消費咗幾多

崔定邦指出，香港的競爭對手包括東京、新加坡及台北等，近年積極推動城市行銷，除了吸引國際巨星舉辦演唱會外，也不斷舉行活動提升影響力，從而吸引更多高檔次的活動落戶，例如美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）日前徒手攀登台北101大樓，由串流平台Netflix直播，便成功提高全球知名度。

所以我哋應該係跳入城市行銷角度，唔好再停留計有幾多人、消費咗幾多。如果停留呢個（演唱會經濟）水平，我哋會輸畀其他城市。 香港旅遊促進會總幹事崔定邦

韓國天團BLACKPINK將在1月24日至26日，於啟德主場館舉行世界巡迴演唱會香港站。（LIVE NATION圖片）

翻查資料，城市行銷為運用策略性的手段，塑造及推廣城市的獨特形象、文化與價值，旨在吸引遊客、人才及企業投資，提升國際知名度與品牌認同，除了不斷舉辦活動，亦要長期深耕地方特色，再轉化為城市的競爭力，創造讓本地居民認同及外地人嚮往的品牌故事。