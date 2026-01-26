BLACKPINK演唱會｜約10名內地人場外賣周邊　有人連日露宿省宿費

韓國人氣女團BLACKPINK上周六（24日）起一連三晚在啟德體育園主場館舉行《Deadline》巡迴演唱會，今日傍晚（26日）不少說普通話的人士在主場館附近兜售周邊產品，包括針織公仔、T恤等，價錢由30元至幾百元不等，比官方紀念品便宜。



記者向其中五人查詢，他們均承認自己不是香港人，有人笑稱「我像（香港人）嗎？」她又指由於酒店房價貴，近日露宿街頭省錢。問及是否知道相關行為觸犯法例，有人說會低調一些，「不那麼張揚，看見有人來我們就走了。」



+ 3

1月26日傍晚有多名說普通話人士，在德體育園主場館附近兜售BLACKPINK周邊產品，包括針織公仔、T恤等，價錢由30元至幾百元不等。（賴卓盈攝）

體育園職員作出警告即離開 一走又「回歸」

今日6時許，啟德體育館附近有至少10人販賣BLACKPINK演唱會周邊產品，他們以普通話向途人兜售產品，包括針織公仔、T恤、扇子等，價錢由30元至400元不等。期間有體育園職員作出警告，稱此處不可進行商業活動，一群小販遂收拾產品轉移到另一個地方，等職員離開後再度向途人兜售。

一名售賣繩帶的女子說，她與朋友自上周六起一同到港售賣周邊，由於這幾日酒店房價較貴，他們直接在體育園附近露宿。（賴卓盈攝）

被問是否港人 反問記者「我像嗎？」 稱上周六開始在場兜售產品

其中一名操普通話女子售賣印有BLACKPINK字樣的繩帶，她稱這些繩帶是她自己製作，每條40元。問及她是否香港人，她直接承認不是，又笑說「我像（像香港人）嗎？」該名女子指，她與朋友自上周六起一同到港售賣周邊，由於這幾日酒店房價較貴，他們直接在體育園附近露宿。

這裏酒店太貴了，這幾天粉絲也多，房源也不夠，我們就露宿街頭，直接熬兩個晚上算了。 小販

有人承認受聘賣朋友製作非官方產品

另一名女子則售賣扇子及T恤，其中扇子40元一把。她說這些扇子並非官方產品，是她的朋友製作，「我們是幫人家打工賣的，（別人）請我們。」她承認自己不是香港人，知道相關行為違反法例，所以盡量「不那麼張揚，看見有人來我們就走了」。至於招聘細節，她則指不便透露。

一名售賣針織公仔和T恤的女子承認自己並非香港人，今日受人聘請售賣周邊。（賴卓盈攝）

一名售賣針織公仔和T恤的女子同樣承認自己並非香港人，今日受人聘請售賣周邊。問及是否知道相關行為觸犯香港法例，她指「所以會有人趕我們……」，又補充「要不然就沒有那麼便宜的（周邊）」。